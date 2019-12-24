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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лип, 2023 11:32
ВIВ написав:greenozon
"Сделали", убрали раздел игра
))
А як інакше? Винахідливе вирішення проблем. Не можемо контролювати курс – відключимо табло. Не можемо налагодити програму - відключимо програму.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:34
Какие выплаты? В приложении как все было, так и осталось. Я неделю просто не читал сообщения в этой теме.
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andreyiskra
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:38
копейка Запрацювала гра. Пройшов.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:22
andreyiskra написав:
Сенс уже национализировали?
Сьогодні з ранку теж виникало таке питання, хоч і читав форум кожен день. Багато балачок, якісь вкиди. Відповіді не тут, а на Сайті НБУ, ФГВ і самого банку. ТА завершена, керівництво та наглядова рада призначені, банк у власності держави.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:42
greenozon
Так, дійсно зранку в нас спостерігалось масове зависання чату,через що і відключили тимчасово вікторину. Наші спеціалісти якомога швидше почали вирішувати дану проблему, і в 11:40 все вже працювало в звичайному режимі.
Вікторину відновили також, тому ви можете взяти участь в ній, за успішне проходження ви отримаєте 100 бонусів Cash’U 😉
Приносимо вибачення за причинені незручності.💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:46
Sense Bank написав:
за успішне проходження ви отримаєте 100 бонусів Cash’U 😉
Приносимо вибачення за причинені незручності.💙
не отримаєте, а можете отримати
, якщо ще є призові місця
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Kalgan
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:51
Kalgan написав: Sense Bank написав:
за успішне проходження ви отримаєте 100 бонусів Cash’U 😉
Приносимо вибачення за причинені незручності.💙
не отримаєте, а можете отримати
, якщо ще є призові місця
Там же ж вроде только 500 первых получают... в 10-00 чат работал и на двух разных андроидах до конца успели дойти, правда под конец ответы долговато грузились, но в пределах минуты.
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ol_zy
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