А як інакше? Винахідливе вирішення проблем. Не можемо контролювати курс – відключимо табло. Не можемо налагодити програму - відключимо програму.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лип, 2023 11:32
Додано: Вів 25 лип, 2023 11:34
Re: Sense Bank
Какие выплаты? В приложении как все было, так и осталось. Я неделю просто не читал сообщения в этой теме.
Додано: Вів 25 лип, 2023 12:22
Додано: Вів 25 лип, 2023 12:42
greenozon
Так, дійсно зранку в нас спостерігалось масове зависання чату,через що і відключили тимчасово вікторину. Наші спеціалісти якомога швидше почали вирішувати дану проблему, і в 11:40 все вже працювало в звичайному режимі.
Вікторину відновили також, тому ви можете взяти участь в ній, за успішне проходження ви отримаєте 100 бонусів Cash’U 😉
Приносимо вибачення за причинені незручності.💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Вів 25 лип, 2023 12:46
Re: Sense Bank
Додано: Вів 25 лип, 2023 12:51
Там же ж вроде только 500 первых получают... в 10-00 чат работал и на двух разных андроидах до конца успели дойти, правда под конец ответы долговато грузились, но в пределах минуты.
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:27
хорошая акция!
надеюсь что все чатлане обязательно получат орехи!
причём, чатланам они должны полагаться гарантированно, так как:
первый раз организаторы наложали - когда всё "зависло".
второй раз - это вопрос про бонусы с валютной карты - вопрос составлен очень и очень не корректно - в связи с чем пришлось "пересдавать экзамен", а это дополнительное время, а гарантированных призов только 500 ...
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