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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лип, 2023 17:42
andreyiskra Я не помітив нічого, все залишилось/працює - як було
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gruzdevvov
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