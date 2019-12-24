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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 887888889890

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:42

andreyiskra Я не помітив нічого, все залишилось/працює - як було
gruzdevvov
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Повідомлень: 1
З нами з: 05.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:13

WachtAmRhein
Причин, чому операція була неуспішною може бути декілька, або ж реквізити не вірні, або використали місячний ліміт системи на перекази, потрібно перевірити деталі.
Підкажіть, чи залишилась у вас дана проблема з переказом?

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11897
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:31

квест

хто пройшов квест до 13:57:21 можете шукати себе в списку переможців :)
https://sensebank.com.ua/upload/cashu/Peremozhtsi-500.pdf

Трохи цікавої статистики:

зафіксували 6 975 спроб пройти вікторину

всього брали участь 2 138 учасників

а найбільш вмотивовані дійшли до кінця — 1048 Cash’U-знавців
Востаннє редагувалось Kalgan в Сер 26 лип, 2023 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Kalgan
 
Повідомлень: 1074
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Подякував: 47 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:37

  Kalgan написав:хто пройшов квест до 13:57:21 можете шукати себе в списку переможців :)
https://sensebank.com.ua/upload/cashu/Peremozhtsi-500.pdf

вот и всё, расходимся
maniachello
 
Повідомлень: 266
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Подякував: 71 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:53

Re: Sense Bank

Kalgan написав:хто пройшов квест до 13:57:21 можете шукати себе в списку переможців :)
https://sensebank.com.ua/upload/cashu/Peremozhtsi-500.pdf
О, я встиг
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 33477
З нами з: 24.01.12
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 22:39

А Вика - молрдец!)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 30.01.13
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