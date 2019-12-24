Sense Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лип, 2023 17:42
andreyiskra Я не помітив нічого, все залишилось/працює - як було
gruzdevvov
Повідомлень: 1
З нами з: 05.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 13:13
WachtAmRhein Причин, чому операція була неуспішною може бути декілька, або ж реквізити не вірні, або використали місячний ліміт системи на перекази, потрібно перевірити деталі. Підкажіть, чи залишилась у вас дана проблема з переказом? Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 11897
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
Профіль
2
1
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:31
хто пройшов квест до 13:57:21 можете шукати себе в списку переможців
https://sensebank.com.ua/upload/cashu/Peremozhtsi-500.pdf
Трохи цікавої статистики:
зафіксували 6 975 спроб пройти вікторину всього брали участь 2 138 учасників а найбільш вмотивовані дійшли до кінця — 1048 Cash’U-знавців
Востаннє редагувалось
Kalgan
в Сер 26 лип, 2023 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Kalgan
Повідомлень: 1074
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 119 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:37
maniachello
Повідомлень: 266
З нами з: 25.03.08
Подякував: 71 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:53
Faceless
Модератор
Повідомлень: 33477
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 7795 раз.
Профіль
4
7
3
Додано: Сер 26 лип, 2023 22:39
А Вика - молрдец!)
guntherhouse777
Повідомлень: 4919
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 345 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 22:43
молодца!
Amethyst
Повідомлень: 4310
З нами з: 05.05.21
Подякував: 317 раз.
Подякували: 781 раз.
Профіль
1
9
Додано: Сер 26 лип, 2023 22:53
Великі молодці!!! А чому радіємо?
novichok
Повідомлень: 3049
З нами з: 31.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 251 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
kostya77
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
1126
211492
Сер 12 лип, 2023 14:13 KVV
11
4818
Нед 02 кві, 2023 03:27 nord