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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 888889890891

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:58

  Feh14 написав:А Сенс ещё даёт 4% на остаток на карте, кто то в курсе?
Дякую)

Так, звісно, нараховуємо :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11901
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:59

Вікторина

Всім привіт :)
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11901
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:05

  Sense Bank написав:Всім привіт :)
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Горіхи досі не зараховано
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 33478
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 7796 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:29

Re: Sense Bank

  Faceless написав:Горіхи досі не зараховано

Зарахування відбудеться до 27 числа (сьогодні) включно.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11901
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:23

  Sense Bank написав:Всім привіт :)
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Перед тем как запускать викторину нужно позаботиться, чтобы чат не ложился отдыхать в неурочный час как это было в последний раз. Потому как это была сплошная пытка :lol:
Кассандра
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Повідомлень: 1398
З нами з: 04.12.12
Подякував: 25 раз.
Подякували: 203 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:30

  Кассандра написав:
  Sense Bank написав:Всім привіт :)
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Перед тем как запускать викторину нужно позаботиться, чтобы чат не ложился отдыхать в неурочный час как это было в последний раз. Потому как это была сплошная пытка :lol:


Розумію вас і погоджуюся, з цим моментом вийшло не ок :oops:
Це вже врахуємо обов'язково з колегами для наступної вікторини.

А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11901
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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