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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лип, 2023 10:58
Feh14 написав:
А Сенс ещё даёт 4% на остаток на карте, кто то в курсе?
Дякую)
Так, звісно, нараховуємо
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Додано: Чет 27 лип, 2023 10:59
Всім привіт
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Чет 27 лип, 2023 11:05
Sense Bank написав:
Всім привіт
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Горіхи досі не зараховано
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Faceless
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Додано: Чет 27 лип, 2023 11:29
Faceless написав:
Горіхи досі не зараховано
Зарахування відбудеться до 27 числа (сьогодні) включно.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:23
Sense Bank написав:
Всім привіт
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Перед тем как запускать викторину нужно позаботиться, чтобы чат не ложился отдыхать в неурочный час как это было в последний раз
. Потому как это была сплошная пытка
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Кассандра
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:30
Кассандра написав: Sense Bank написав:
Всім привіт
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Перед тем как запускать викторину нужно позаботиться, чтобы чат не ложился отдыхать в неурочный час как это было в последний раз
. Потому как это была сплошная пытка
Розумію вас і погоджуюся, з цим моментом вийшло не ок
Це вже врахуємо обов'язково з колегами для наступної вікторини.
А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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