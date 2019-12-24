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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лип, 2023 10:58
Feh14 написав:
А Сенс ещё даёт 4% на остаток на карте, кто то в курсе?
Дякую)
Так, звісно, нараховуємо
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Додано: Чет 27 лип, 2023 10:59
Всім привіт
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Чет 27 лип, 2023 11:05
Sense Bank написав:
Всім привіт
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Горіхи досі не зараховано
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Faceless
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Додано: Чет 27 лип, 2023 11:29
Faceless написав:
Горіхи досі не зараховано
Зарахування відбудеться до 27 числа (сьогодні) включно.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:23
Sense Bank написав:
Всім привіт
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Перед тем как запускать викторину нужно позаботиться, чтобы чат не ложился отдыхать в неурочный час как это было в последний раз
. Потому как это была сплошная пытка
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Кассандра
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:30
Кассандра написав: Sense Bank написав:
Всім привіт
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Перед тем как запускать викторину нужно позаботиться, чтобы чат не ложился отдыхать в неурочный час как это было в последний раз
. Потому как это была сплошная пытка
Розумію вас і погоджуюся, з цим моментом вийшло не ок
Це вже врахуємо обов'язково з колегами для наступної вікторини.
А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Чет 27 лип, 2023 13:05
Sense Bank ну для тех кто давно с аллой/сеней она была достаточно простой. Некоторые вопросы, типа можно ли вывести деньги за покупку с валютной карты, не совсем корректно сформулированы. Не помню где читал, но именно по этому вопросу было несколько замечаний. А что касается способов и критериев определения победителей, то у всех у них есть свои плюсы и минусы. Поэтому вы правильно спросили здесь про это. Может обсуждение и поможет приблизиться к верному решению
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Карамболь
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Додано: Чет 27 лип, 2023 13:57
Sense Bank написав:
А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Мне показалось несправедливым "первые 500, кто умудрился влезть в чат и что-то даже правильно ответить".
Рандом, вероятно, более справедливо
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maniachello
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Додано: Чет 27 лип, 2023 14:11
maniachello написав: Sense Bank написав:
А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Мне показалось несправедливым "первые 500, кто умудрился влезть в чат и что-то даже правильно ответить".
Рандом, вероятно, более справедливо
ну чого ж. чат не працював приблизно годину з 10.20. Останній переможець пройшов квест майже о другій годині дня.
Виграли майже 50% від тих, хто вірно відповів.
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Kalgan
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