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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 889890891892>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:58

  Feh14 написав:А Сенс ещё даёт 4% на остаток на карте, кто то в курсе?
Дякую)

Так, звісно, нараховуємо :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11901
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:59

Вікторина

Всім привіт :)
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11901
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:05

  Sense Bank написав:Всім привіт :)
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Горіхи досі не зараховано
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 33479
З нами з: 24.01.12
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:29

Re: Sense Bank

  Faceless написав:Горіхи досі не зараховано

Зарахування відбудеться до 27 числа (сьогодні) включно.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11901
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:23

  Sense Bank написав:Всім привіт :)
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Перед тем как запускать викторину нужно позаботиться, чтобы чат не ложился отдыхать в неурочный час как это было в последний раз. Потому как это была сплошная пытка :lol:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:30

  Кассандра написав:
  Sense Bank написав:Всім привіт :)
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Перед тем как запускать викторину нужно позаботиться, чтобы чат не ложился отдыхать в неурочный час как это было в последний раз. Потому как это была сплошная пытка :lol:


Розумію вас і погоджуюся, з цим моментом вийшло не ок :oops:
Це вже врахуємо обов'язково з колегами для наступної вікторини.

А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11901
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:05

Sense Bank ну для тех кто давно с аллой/сеней она была достаточно простой. Некоторые вопросы, типа можно ли вывести деньги за покупку с валютной карты, не совсем корректно сформулированы. Не помню где читал, но именно по этому вопросу было несколько замечаний. А что касается способов и критериев определения победителей, то у всех у них есть свои плюсы и минусы. Поэтому вы правильно спросили здесь про это. Может обсуждение и поможет приблизиться к верному решению
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:57

  Sense Bank написав:А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Мне показалось несправедливым "первые 500, кто умудрился влезть в чат и что-то даже правильно ответить".
Рандом, вероятно, более справедливо :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 267
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:11

  maniachello написав:
  Sense Bank написав:А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Мне показалось несправедливым "первые 500, кто умудрился влезть в чат и что-то даже правильно ответить".
Рандом, вероятно, более справедливо :roll:

ну чого ж. чат не працював приблизно годину з 10.20. Останній переможець пройшов квест майже о другій годині дня.
Виграли майже 50% від тих, хто вірно відповів.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:21

Re: Sense Bank

  Kalgan написав:Виграли майже 50% від тих, хто вірно відповів.
Думаю якщо спитати 500 переможців та решту 500 з лишком людей що успішно пройшли квест що вони думають про справедливість рандому - то розподіл думок буде прямо протилежний - перші будуть обома руками за визначення переможців в порядку черги надання правильних відповідей - другі доводитимуть що рандом це саме те що треба ;)
Alien
 
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