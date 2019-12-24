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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:24
Sense Bank написав:
Всім привіт
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
️
Не всі питання були добре сформульовані, наприклад, питання яку максимальну кількість бонусів можна накопичити - краще було б додати що "за місяць", бо взагалі можна скільки завгодно, мабуть, накопичити, ліміту на загальний баланс бонусів немає.
Але загалом було цікаво.
П.С. Горіхи щойно прийшли
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Додано: Чет 27 лип, 2023 14:25
Sense Bank написав:
А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Як на мене, рандомний варіант є найменш справедливим, тому будь-яка "детермінованість" (зокрема, перші 500) - вже краще.
Але якщо ви хочете боротися з "несправедливістю" по повній - зробіть так, щоб правильні відповіді не висвічувалися після кожного запитання, а переможці визначалися за найбільшою кількістю правильних відповідей.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 14:28
В зв'язку з не працюючим чатом мало б бути якесь рішення
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Додано: Чет 27 лип, 2023 14:32
maniachello написав: Sense Bank написав:
А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Мне показалось несправедливым "первые 500, кто умудрился влезть в чат и что-то даже правильно ответить".
Рандом, вероятно, более справедливо
При рандоме тоже не всё так однозначно, как по мне
Но при строго ограниченном количестве победителей, думаю нужно учитывать и количество начатых чатов для прохождения викторины, ограничив их скажем 3-мя, потому что при наличии времени можно было сделать 15 ошибок и всё равно оказаться в победителях
ps пока писала кешики прилетели
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