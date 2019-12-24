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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 889890891892

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:24

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:Всім привіт :)
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
Не всі питання були добре сформульовані, наприклад, питання яку максимальну кількість бонусів можна накопичити - краще було б додати що "за місяць", бо взагалі можна скільки завгодно, мабуть, накопичити, ліміту на загальний баланс бонусів немає.
Але загалом було цікаво.
П.С. Горіхи щойно прийшли
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:25

  Sense Bank написав:А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Як на мене, рандомний варіант є найменш справедливим, тому будь-яка "детермінованість" (зокрема, перші 500) - вже краще.
Але якщо ви хочете боротися з "несправедливістю" по повній - зробіть так, щоб правильні відповіді не висвічувалися після кожного запитання, а переможці визначалися за найбільшою кількістю правильних відповідей.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:28

Re: Sense Bank

В зв'язку з не працюючим чатом мало б бути якесь рішення
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:32

  maniachello написав:
  Sense Bank написав:А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Мне показалось несправедливым "первые 500, кто умудрился влезть в чат и что-то даже правильно ответить".
Рандом, вероятно, более справедливо :roll:

При рандоме тоже не всё так однозначно, как по мне :roll: Но при строго ограниченном количестве победителей, думаю нужно учитывать и количество начатых чатов для прохождения викторины, ограничив их скажем 3-мя, потому что при наличии времени можно было сделать 15 ошибок и всё равно оказаться в победителях :?

ps пока писала кешики прилетели
Кассандра
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