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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 889890891892

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:24

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:Всім привіт :)
Цікаво було б почути ваш зворотній зв'язок по вікторині, що сподобалося, що ні. Які ваші побажання, пропозиції на наступну вікторину?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
Не всі питання були добре сформульовані, наприклад, питання яку максимальну кількість бонусів можна накопичити - краще було б додати що "за місяць", бо взагалі можна скільки завгодно, мабуть, накопичити, ліміту на загальний баланс бонусів немає.
Але загалом було цікаво.
П.С. Горіхи щойно прийшли
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:25

  Sense Bank написав:А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Як на мене, рандомний варіант є найменш справедливим, тому будь-яка "детермінованість" (зокрема, перші 500) - вже краще.
Але якщо ви хочете боротися з "несправедливістю" по повній - зробіть так, щоб правильні відповіді не висвічувалися після кожного запитання, а переможці визначалися за найбільшою кількістю правильних відповідей.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:28

Re: Sense Bank

В зв'язку з не працюючим чатом мало б бути якесь рішення
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:32

  maniachello написав:
  Sense Bank написав:А якщо без цього моменту, чи важка була вікторина, або можливо добре, що цього разу переможці рахуються ті, хто першим пройшов, замість минулого разу і його рандому?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Мне показалось несправедливым "первые 500, кто умудрился влезть в чат и что-то даже правильно ответить".
Рандом, вероятно, более справедливо :roll:

При рандоме тоже не всё так однозначно, как по мне :roll: Но при строго ограниченном количестве победителей, думаю нужно учитывать и количество начатых чатов для прохождения викторины, ограничив их скажем 3-мя, потому что при наличии времени можно было сделать 15 ошибок и всё равно оказаться в победителях :?

ps пока писала кешики прилетели
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 15:57

AlexTk
Дякуємо вам за такий розгорнутий відгук🤗
Візьмемо до уваги всі ваші зауваження та пропозиції, щоб наступні вікторини були ще кращі💙

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 16:47

Sense Bank ,
Фея, Хамелеон працює як преміальна карта класу Віза Платінум? Перетрубації в банку не вплинули на цю фічу?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 16:49

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

А чого ви не лордесса, чи Ярослав не фей? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:02

Faceless
Запропоную Ярославу побути феєчкою на наступному тижні😃

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:02

  Alien написав:
  Kalgan написав:Виграли майже 50% від тих, хто вірно відповів.
Думаю якщо спитати 500 переможців та решту 500 з лишком людей що успішно пройшли квест що вони думають про справедливість рандому - то розподіл думок буде прямо протилежний - перші будуть обома руками за визначення переможців в порядку черги надання правильних відповідей - другі доводитимуть що рандом це саме те що треба ;)

Тогда после набора 500 "щаслифчиков" надо вешать объявление "Спробуй наступного разу", иначе зачем этот цирк :?:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:04

Hotab
Жодних змін в обслуговуванні не відбулось)
Картка Caméléon як була преміальна картка Visa Platinum так і залишилась😉


Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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