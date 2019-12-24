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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 890891892893

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:22

Насипали сотку горіхів. Спасіба )
Solar_simfi
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Повідомлень: 2313
З нами з: 10.08.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 333 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 18:47

Sense Bank

привідкрийте будь ласка завісу таємничості - коли (вже держ!) банк планує нові кеш-вікторини? :wink: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 15344
З нами з: 01.06.14
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:42

Re: Sense Bank

А сотка горіхів - це грошами багацько?
Бекас
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Повідомлень: 408
З нами з: 18.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:44

Бекас 80,50 грн
Кассандра
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Повідомлень: 1400
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:53

  Бекас написав:А сотка горіхів - це грошами багацько?

Оно деньгами никак. Только покупками.
moveton
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Повідомлень: 3552
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 385 раз.
 
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  #<1 ... 890891892893
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