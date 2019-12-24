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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лип, 2023 17:22
Насипали сотку горіхів. Спасіба )
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Solar_simfi
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greenozon
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Додано: Чет 27 лип, 2023 19:42
А сотка горіхів - це грошами багацько?
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Бекас
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- Подякували: 23 раз.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 19:44
Бекас 80,50 грн
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Кассандра
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- Повідомлень: 1404
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Додано: Чет 27 лип, 2023 19:53
Бекас написав:
А сотка горіхів - це грошами багацько?
Оно деньгами никак. Только покупками.
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moveton
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1
Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:40
Будьте начеку - пресловутый влад коваль
теперь покоряет сеню
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Кассандра
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:51
Кассандра написав:
Будьте начеку - пресловутый влад коваль
теперь покоряет сеню
"пропал дом!" ©
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:18
Кассандра написав:
Будьте начеку - пресловутый влад коваль
теперь покоряет сеню
Це хто такий?
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посетитель
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- Подякували: 81 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:21
flysoulfly написав:
Кассандра написав:
Будьте начеку - пресловутый влад коваль
теперь покоряет сеню
"пропал дом!" ©
чел просто монетизирует чужие мысли и идеи.
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mephala
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:37
mephala и при этом гадит всем подряд
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Кассандра
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- Повідомлень: 1404
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