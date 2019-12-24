Кассандра написав:Будьте начеку - пресловутый
влад ковальтеперь покоряет сеню
хохо перефарбувався хитрий лис
до цього як тільки не поносив Сенс банк
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:01
хохо перефарбувався хитрий лис
до цього як тільки не поносив Сенс банк
Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:34
greenozon то он пиарился на алле, мочил её из-за владельцев, а сеня сейчас стал уже госом, вот он и переобулся
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