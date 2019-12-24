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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891892893894

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:01

  Кассандра написав:Будьте начеку - пресловутый влад коваль теперь покоряет сеню :evil:



хохо перефарбувався хитрий лис
до цього як тільки не поносив Сенс банк :)
greenozon
 
Повідомлень: 15348
З нами з: 01.06.14
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:34

greenozon то он пиарился на алле, мочил её из-за владельцев, а сеня сейчас стал уже госом, вот он и переобулся :wink:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 210 раз.
 
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2
  #<1 ... 891892893894
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