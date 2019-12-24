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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891892893894

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:01

  Кассандра написав:Будьте начеку - пресловутый влад коваль теперь покоряет сеню :evil:



хохо перефарбувався хитрий лис
до цього як тільки не поносив Сенс банк :)
greenozon
 
Повідомлень: 15348
З нами з: 01.06.14
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:34

greenozon то он пиарился на алле, мочил её из-за владельцев, а сеня сейчас стал уже госом, вот он и переобулся :wink:
Кассандра
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Повідомлень: 1407
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 211 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:17

Сенс при снятии с карт других банков комиссию берет в своих банкоматах :?:

А лимит разовой выдачи с "чужака" какой будет :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2387
З нами з: 13.01.09
Подякував: 993 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:10

  flysoulfly написав:Сенс при снятии с карт других банков комиссию берет в своих банкоматах :?:

А лимит разовой выдачи с "чужака" какой будет :?:

1.ні,
2.5000 як правило за одну видачу.Більше не потрібно було.
melkh
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Повідомлень: 842
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:29

melkh, спасибо!


А аппка Сенса на выходных открывает же конвертдепо, всьо как раньше :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2387
З нами з: 13.01.09
Подякував: 993 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:49

  flysoulfly написав:А аппка Сенса на выходных открывает же конвертдепо, всьо как раньше :?:

Так, ніби без змін.
pepe
 
Повідомлень: 131
З нами з: 08.01.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 18:44

В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?
Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список?
ВIВ
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Повідомлень: 747
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 18:56

  ВIВ написав:В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?
Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список?

https://www.epravda.com.ua/news/2021/11 ... /index.amp
Amethyst
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Повідомлень: 4326
З нами з: 05.05.21
Подякував: 321 раз.
Подякували: 782 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 20:23

  Amethyst написав:
  ВIВ написав:В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?
Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список?

https://www.epravda.com.ua/news/2021/11 ... /index.amp

Это на 2021 год, я видел.
Сегодня прочитал что счета Рожковой на 1,48 млрд. заблочены и там про 20 банков обмолвились а не про 18...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 20:26

  ВIВ написав:
  Amethyst написав:
  ВIВ написав:В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?
Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список?

https://www.epravda.com.ua/news/2021/11 ... /index.amp

Это на 2021 год, я видел.
Сегодня прочитал что счета Рожковой на 1,48 млрд. заблочены и там про 20 банков обмолвились а не про 18...

І знову готівка виграє у банків,ну щож це пороблено
sens
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