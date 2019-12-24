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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:01
Кассандра написав:
Будьте начеку - пресловутый влад коваль
теперь покоряет сеню
хохо перефарбувався хитрий лис
до цього як тільки не поносив Сенс банк
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greenozon
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:34
greenozon
то он пиарился на алле, мочил её из-за владельцев, а сеня сейчас стал уже госом, вот он и переобулся
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Кассандра
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:17
Сенс при снятии с карт других банков комиссию берет в своих банкоматах
А лимит разовой выдачи с "чужака" какой будет
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flysoulfly
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:10
flysoulfly написав:
Сенс при снятии с карт других банков комиссию берет в своих банкоматах
А лимит разовой выдачи с "чужака" какой будет
1.ні,
2.5000 як правило за одну видачу.Більше не потрібно було.
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melkh
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:29
melkh
, спасибо!
А аппка Сенса на выходных открывает же конвертдепо, всьо как раньше
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flysoulfly
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:49
flysoulfly написав:
А аппка Сенса на выходных открывает же конвертдепо, всьо как раньше
Так, ніби без змін.
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pepe
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Додано: Суб 29 лип, 2023 18:44
В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?
Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список?
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ВIВ
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Додано: Суб 29 лип, 2023 18:56
https://www.epravda.com.ua/news/2021/11 ... /index.amp
ВIВ написав:
В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?
Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список?
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Amethyst
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Додано: Суб 29 лип, 2023 20:23
Это на 2021 год, я видел.
Сегодня прочитал что счета Рожковой на 1,48 млрд. заблочены и там про 20 банков обмолвились а не про 18...
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ВIВ
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Додано: Суб 29 лип, 2023 20:26
ВIВ написав:
Это на 2021 год, я видел.
Сегодня прочитал что счета Рожковой на 1,48 млрд. заблочены и там про 20 банков обмолвились а не про 18...
І знову готівка виграє у банків,ну щож це пороблено
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sens
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