Ссылку, простите, не дам. Хотите верьте, хотите нет.
"НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов — подключить все банки к автоматической системе.
Нацбанк призывает украинские банки подключиться к Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).
АСИП позволяет судебным исполнителям быстро находить счета украинцев в банках, арестовывать деньги на них для выполнения судебных решений, и принудительно (без согласования с людьми) списывать средства. Если до внедрения автоматизированной системы арестов исполнителям приходилось вручную составлять письма в каждой банк, чтобы выяснить наличие счетов лиц, проигравшие иски, а потом втягиваться в затяжную процедуру взыскания средств, что могло длиться неделями или даже месяцами. То через АСИП счета разыскивают в течение одного дня, а списания могут произойти за несколько суток. Украинцы часто не успевают спрятать свои деньги или снять их через банкоматы.
При этом НБУ в своем документе ссылается на законопроект №5660 «О принудительном выполнении решений», который был принят в первом чтении еще до вторжения
— 14 июня 2021 года.
Там как раз и содержится требование о подключении всех банков к АСИП.
Однако, на текущий момент закон не вступил в силу, его даже не приняли во втором чтении. Но НБУ решил заранее прощупать почву на предмет массового подключения банков к АСИП, что пока не является обязательным требованием.
Может быть НБУ что-то знает о скором принятии документа, а может просто пытается подстегнуть банки и сделать еще более массовыми автоматические аресты счетов в Украине.
Сейчас к АСИП подключено 20 банков из 65 действующих:
1. Приватбанк;
2. Универсалбанк (Monobank);
3. Окси Банк;
4. ТАСкомбанк;
5. Индустриалбанк;
6. Банк Восток;
7. ПроКредит Банк;
8. Банк Львов;
9. Райффайзен банк;
10. Кредобанк;
11. ОТП Банк;
12. Идея Банк;
13. Агропросперис Банк;
14. Укрсиббанк;
15. Банк Авангард;
16. Сенс Банк;
17. Банк Альянс;
18. Банк Пивденный;
19. Ощадбанк;
20. Альтбанк."