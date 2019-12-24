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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 892893894895 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.7 5 80 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 8% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 41% 33 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 26% 21 Всього голосів : 80 Додано: Нед 30 лип, 2023 00:05 ВIВ написав: В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?

Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список? В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список?



Ссылку, простите, не дам. Хотите верьте, хотите нет.



"НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов — подключить все банки к автоматической системе.



Нацбанк призывает украинские банки подключиться к Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).



АСИП позволяет судебным исполнителям быстро находить счета украинцев в банках, арестовывать деньги на них для выполнения судебных решений, и принудительно (без согласования с людьми) списывать средства. Если до внедрения автоматизированной системы арестов исполнителям приходилось вручную составлять письма в каждой банк, чтобы выяснить наличие счетов лиц, проигравшие иски, а потом втягиваться в затяжную процедуру взыскания средств, что могло длиться неделями или даже месяцами. То через АСИП счета разыскивают в течение одного дня, а списания могут произойти за несколько суток. Украинцы часто не успевают спрятать свои деньги или снять их через банкоматы.



При этом НБУ в своем документе ссылается на законопроект №5660 «О принудительном выполнении решений», который был принят в первом чтении еще до вторжения

— 14 июня 2021 года.



Там как раз и содержится требование о подключении всех банков к АСИП.



Однако, на текущий момент закон не вступил в силу, его даже не приняли во втором чтении. Но НБУ решил заранее прощупать почву на предмет массового подключения банков к АСИП, что пока не является обязательным требованием.



Может быть НБУ что-то знает о скором принятии документа, а может просто пытается подстегнуть банки и сделать еще более массовыми автоматические аресты счетов в Украине.



Сейчас к АСИП подключено 20 банков из 65 действующих:



1. Приватбанк;

2. Универсалбанк (Monobank);

3. Окси Банк;

4. ТАСкомбанк;

5. Индустриалбанк;

6. Банк Восток;

7. ПроКредит Банк;

8. Банк Львов;

9. Райффайзен банк;

10. Кредобанк;

11. ОТП Банк;

12. Идея Банк;

13. Агропросперис Банк;

14. Укрсиббанк;

15. Банк Авангард;

16. Сенс Банк;

17. Банк Альянс;

18. Банк Пивденный;

19. Ощадбанк;

20. Альтбанк." Ссылку, простите, не дам. Хотите верьте, хотите нет."НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов — подключить все банки к автоматической системе.Нацбанк призывает украинские банки подключиться к Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).АСИП позволяет судебным исполнителям быстро находить счета украинцев в банках, арестовывать деньги на них для выполнения судебных решений, и принудительно (без согласования с людьми) списывать средства. Если до внедрения автоматизированной системы арестов исполнителям приходилось вручную составлять письма в каждой банк, чтобы выяснить наличие счетов лиц, проигравшие иски, а потом втягиваться в затяжную процедуру взыскания средств, что могло длиться неделями или даже месяцами. То через АСИП счета разыскивают в течение одного дня, а списания могут произойти за несколько суток. Украинцы часто не успевают спрятать свои деньги или снять их через банкоматы.При этом НБУ в своем документе ссылается на законопроект №5660 «О принудительном выполнении решений», который был принят в первом чтении еще до вторжения— 14 июня 2021 года.Там как раз и содержится требование о подключении всех банков к АСИП.Однако, на текущий момент закон не вступил в силу, его даже не приняли во втором чтении. Но НБУ решил заранее прощупать почву на предмет массового подключения банков к АСИП, что пока не является обязательным требованием.Может быть НБУ что-то знает о скором принятии документа, а может просто пытается подстегнуть банки и сделать еще более массовыми автоматические аресты счетов в Украине.Сейчас к АСИП подключено 20 банков из 65 действующих:1. Приватбанк;2. Универсалбанк (Monobank);3. Окси Банк;4. ТАСкомбанк;5. Индустриалбанк;6. Банк Восток;7. ПроКредит Банк;8. Банк Львов;9. Райффайзен банк;10. Кредобанк;11. ОТП Банк;12. Идея Банк;13. Агропросперис Банк;14. Укрсиббанк;15. Банк Авангард;16. Сенс Банк;17. Банк Альянс;18. Банк Пивденный;19. Ощадбанк;20. Альтбанк." ЯНаФоруме Повідомлень: 95 З нами з: 15.01.15 Подякував: 9 раз. Подякували: 30 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 08:32 ЯНаФоруме написав: ВIВ написав: В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?

Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список? В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список?



Ссылку, простите, не дам. Хотите верьте, хотите нет.



"НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов — подключить все банки к автоматической системе.



Нацбанк призывает украинские банки подключиться к Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).



АСИП позволяет судебным исполнителям быстро находить счета украинцев в банках, арестовывать деньги на них для выполнения судебных решений, и принудительно (без согласования с людьми) списывать средства. Если до внедрения автоматизированной системы арестов исполнителям приходилось вручную составлять письма в каждой банк, чтобы выяснить наличие счетов лиц, проигравшие иски, а потом втягиваться в затяжную процедуру взыскания средств, что могло длиться неделями или даже месяцами. То через АСИП счета разыскивают в течение одного дня, а списания могут произойти за несколько суток. Украинцы часто не успевают спрятать свои деньги или снять их через банкоматы.



При этом НБУ в своем документе ссылается на законопроект №5660 «О принудительном выполнении решений», который был принят в первом чтении еще до вторжения

— 14 июня 2021 года.



Там как раз и содержится требование о подключении всех банков к АСИП.



Однако, на текущий момент закон не вступил в силу, его даже не приняли во втором чтении. Но НБУ решил заранее прощупать почву на предмет массового подключения банков к АСИП, что пока не является обязательным требованием.



Может быть НБУ что-то знает о скором принятии документа, а может просто пытается подстегнуть банки и сделать еще более массовыми автоматические аресты счетов в Украине.



Сейчас к АСИП подключено 20 банков из 65 действующих:



1. Приватбанк;

2. Универсалбанк (Monobank);

3. Окси Банк;

4. ТАСкомбанк;

5. Индустриалбанк;

6. Банк Восток;

7. ПроКредит Банк;

8. Банк Львов;

9. Райффайзен банк;

10. Кредобанк;

11. ОТП Банк;

12. Идея Банк;

13. Агропросперис Банк;

14. Укрсиббанк;

15. Банк Авангард;

16. Сенс Банк;

17. Банк Альянс;

18. Банк Пивденный;

19. Ощадбанк;

20. Альтбанк." Ссылку, простите, не дам. Хотите верьте, хотите нет."НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов — подключить все банки к автоматической системе.Нацбанк призывает украинские банки подключиться к Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).АСИП позволяет судебным исполнителям быстро находить счета украинцев в банках, арестовывать деньги на них для выполнения судебных решений, и принудительно (без согласования с людьми) списывать средства. Если до внедрения автоматизированной системы арестов исполнителям приходилось вручную составлять письма в каждой банк, чтобы выяснить наличие счетов лиц, проигравшие иски, а потом втягиваться в затяжную процедуру взыскания средств, что могло длиться неделями или даже месяцами. То через АСИП счета разыскивают в течение одного дня, а списания могут произойти за несколько суток. Украинцы часто не успевают спрятать свои деньги или снять их через банкоматы.При этом НБУ в своем документе ссылается на законопроект №5660 «О принудительном выполнении решений», который был принят в первом чтении еще до вторжения— 14 июня 2021 года.Там как раз и содержится требование о подключении всех банков к АСИП.Однако, на текущий момент закон не вступил в силу, его даже не приняли во втором чтении. Но НБУ решил заранее прощупать почву на предмет массового подключения банков к АСИП, что пока не является обязательным требованием.Может быть НБУ что-то знает о скором принятии документа, а может просто пытается подстегнуть банки и сделать еще более массовыми автоматические аресты счетов в Украине.Сейчас к АСИП подключено 20 банков из 65 действующих:1. Приватбанк;2. Универсалбанк (Monobank);3. Окси Банк;4. ТАСкомбанк;5. Индустриалбанк;6. Банк Восток;7. ПроКредит Банк;8. Банк Львов;9. Райффайзен банк;10. Кредобанк;11. ОТП Банк;12. Идея Банк;13. Агропросперис Банк;14. Укрсиббанк;15. Банк Авангард;16. Сенс Банк;17. Банк Альянс;18. Банк Пивденный;19. Ощадбанк;20. Альтбанк." в ціх банках лише кредити,всі інші для вільного користування. Що доброго взагалі роблять керманичі-автоматизують. Тільки депутати,помічники всі виїзжають по 10 разів без цільно за кордон у ручному режимі в ціх банках лише кредити,всі інші для вільного користування. Що доброго взагалі роблять керманичі-автоматизують. Тільки депутати,помічники всі виїзжають по 10 разів без цільно за кордон у ручному режимі sens

Повідомлень: 13865 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 765 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 13:15 Re: Sense Bank У альфы до которого часа можно конверт открыть? Чтоб значился сегодняшним числом. Danik Повідомлень: 580 З нами з: 30.01.12 Подякував: 2234 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 892893894895 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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