Додано: Нед 30 лип, 2023 00:05

ВIВ написав: В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?

Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список? В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список?

Ссылку, простите, не дам. Хотите верьте, хотите нет."НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов — подключить все банки к автоматической системе.Нацбанк призывает украинские банки подключиться к Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).АСИП позволяет судебным исполнителям быстро находить счета украинцев в банках, арестовывать деньги на них для выполнения судебных решений, и принудительно (без согласования с людьми) списывать средства. Если до внедрения автоматизированной системы арестов исполнителям приходилось вручную составлять письма в каждой банк, чтобы выяснить наличие счетов лиц, проигравшие иски, а потом втягиваться в затяжную процедуру взыскания средств, что могло длиться неделями или даже месяцами. То через АСИП счета разыскивают в течение одного дня, а списания могут произойти за несколько суток. Украинцы часто не успевают спрятать свои деньги или снять их через банкоматы.При этом НБУ в своем документе ссылается на законопроект №5660 «О принудительном выполнении решений», который был принят в первом чтении еще до вторжения— 14 июня 2021 года.Там как раз и содержится требование о подключении всех банков к АСИП.Однако, на текущий момент закон не вступил в силу, его даже не приняли во втором чтении. Но НБУ решил заранее прощупать почву на предмет массового подключения банков к АСИП, что пока не является обязательным требованием.Может быть НБУ что-то знает о скором принятии документа, а может просто пытается подстегнуть банки и сделать еще более массовыми автоматические аресты счетов в Украине.Сейчас к АСИП подключено 20 банков из 65 действующих:1. Приватбанк;2. Универсалбанк (Monobank);3. Окси Банк;4. ТАСкомбанк;5. Индустриалбанк;6. Банк Восток;7. ПроКредит Банк;8. Банк Львов;9. Райффайзен банк;10. Кредобанк;11. ОТП Банк;12. Идея Банк;13. Агропросперис Банк;14. Укрсиббанк;15. Банк Авангард;16. Сенс Банк;17. Банк Альянс;18. Банк Пивденный;19. Ощадбанк;20. Альтбанк."