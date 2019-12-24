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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 892893894895

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 00:05

  ВIВ написав:В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?
Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список?


Ссылку, простите, не дам. Хотите верьте, хотите нет.

"НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов — подключить все банки к автоматической системе.

Нацбанк призывает украинские банки подключиться к Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

АСИП позволяет судебным исполнителям быстро находить счета украинцев в банках, арестовывать деньги на них для выполнения судебных решений, и принудительно (без согласования с людьми) списывать средства. Если до внедрения автоматизированной системы арестов исполнителям приходилось вручную составлять письма в каждой банк, чтобы выяснить наличие счетов лиц, проигравшие иски, а потом втягиваться в затяжную процедуру взыскания средств, что могло длиться неделями или даже месяцами. То через АСИП счета разыскивают в течение одного дня, а списания могут произойти за несколько суток. Украинцы часто не успевают спрятать свои деньги или снять их через банкоматы.

При этом НБУ в своем документе ссылается на законопроект №5660 «О принудительном выполнении решений», который был принят в первом чтении еще до вторжения
— 14 июня 2021 года.

Там как раз и содержится требование о подключении всех банков к АСИП.

Однако, на текущий момент закон не вступил в силу, его даже не приняли во втором чтении. Но НБУ решил заранее прощупать почву на предмет массового подключения банков к АСИП, что пока не является обязательным требованием.

Может быть НБУ что-то знает о скором принятии документа, а может просто пытается подстегнуть банки и сделать еще более массовыми автоматические аресты счетов в Украине.

Сейчас к АСИП подключено 20 банков из 65 действующих:

1. Приватбанк;
2. Универсалбанк (Monobank);
3. Окси Банк;
4. ТАСкомбанк;
5. Индустриалбанк;
6. Банк Восток;
7. ПроКредит Банк;
8. Банк Львов;
9. Райффайзен банк;
10. Кредобанк;
11. ОТП Банк;
12. Идея Банк;
13. Агропросперис Банк;
14. Укрсиббанк;
15. Банк Авангард;
16. Сенс Банк;
17. Банк Альянс;
18. Банк Пивденный;
19. Ощадбанк;
20. Альтбанк."
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:32

  ЯНаФоруме написав:
  ВIВ написав:В Сенсе автоматический арест счетов должников работает?
Вроде 20 банков на сегодня в этой системе, кто-то знает список?


Ссылку, простите, не дам. Хотите верьте, хотите нет.

"НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов — подключить все банки к автоматической системе.

Нацбанк призывает украинские банки подключиться к Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

АСИП позволяет судебным исполнителям быстро находить счета украинцев в банках, арестовывать деньги на них для выполнения судебных решений, и принудительно (без согласования с людьми) списывать средства. Если до внедрения автоматизированной системы арестов исполнителям приходилось вручную составлять письма в каждой банк, чтобы выяснить наличие счетов лиц, проигравшие иски, а потом втягиваться в затяжную процедуру взыскания средств, что могло длиться неделями или даже месяцами. То через АСИП счета разыскивают в течение одного дня, а списания могут произойти за несколько суток. Украинцы часто не успевают спрятать свои деньги или снять их через банкоматы.

При этом НБУ в своем документе ссылается на законопроект №5660 «О принудительном выполнении решений», который был принят в первом чтении еще до вторжения
— 14 июня 2021 года.

Там как раз и содержится требование о подключении всех банков к АСИП.

Однако, на текущий момент закон не вступил в силу, его даже не приняли во втором чтении. Но НБУ решил заранее прощупать почву на предмет массового подключения банков к АСИП, что пока не является обязательным требованием.

Может быть НБУ что-то знает о скором принятии документа, а может просто пытается подстегнуть банки и сделать еще более массовыми автоматические аресты счетов в Украине.

Сейчас к АСИП подключено 20 банков из 65 действующих:

1. Приватбанк;
2. Универсалбанк (Monobank);
3. Окси Банк;
4. ТАСкомбанк;
5. Индустриалбанк;
6. Банк Восток;
7. ПроКредит Банк;
8. Банк Львов;
9. Райффайзен банк;
10. Кредобанк;
11. ОТП Банк;
12. Идея Банк;
13. Агропросперис Банк;
14. Укрсиббанк;
15. Банк Авангард;
16. Сенс Банк;
17. Банк Альянс;
18. Банк Пивденный;
19. Ощадбанк;
20. Альтбанк."
в ціх банках лише кредити,всі інші для вільного користування. Що доброго взагалі роблять керманичі-автоматизують. Тільки депутати,помічники всі виїзжають по 10 разів без цільно за кордон у ручному режимі
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:15

Re: Sense Bank

У альфы до которого часа можно конверт открыть? Чтоб значился сегодняшним числом.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:49

Danik
Строки оформлення депозитів для фіз.осіб:
▪ з 00:00 до 23:54 — депозит оформлюється в цей же день, навіть у вихідні дні;
▪ з 23:54 до 23:59 — оформлення депозиту та зарахування на нього коштів відбувається на наступний день.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:43

  Sense Bank написав:Danik
Строки оформлення депозитів для фіз.осіб:
▪ з 00:00 до 23:54 — депозит оформлюється в цей же день, навіть у вихідні дні;
▪ з 23:54 до 23:59 — оформлення депозиту та зарахування на нього коштів відбувається на наступний день.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

За умови що фізособа випадково не є ФОПом (навіть не важливо чи обслуговується як ФОП у СенсБанку).
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:52

  ustinovse написав:За умови що фізособа випадково не є ФОПом (навіть не важливо чи обслуговується як ФОП у СенсБанку).

А если ФОП, то что? Типа, депозит - это новый счёт и поэтому нужно ждать следующего рабочего дня, чтобы налоговая зарегистрировала? Не замечал такого.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 15:03

  moveton написав:
  ustinovse написав:За умови що фізособа випадково не є ФОПом (навіть не важливо чи обслуговується як ФОП у СенсБанку).

А если ФОП, то что? Типа, депозит - это новый счёт и поэтому нужно ждать следующего рабочего дня, чтобы налоговая зарегистрировала? Не замечал такого.


Бази знань СенсБанка
Строки оформлення депозиту в Sense SuperApp та My Sense Bank для:

Фізичних осіб:
▪ з 00:00 до 23:54 — депозит оформлюється в цей же день, навіть у вихідні дні;
▪ з 23:54 до 23:59 — оформлення депозиту та зарахування на нього коштів відбувається на наступний день.
Фізичних осіб-підприємців:
▪ з 00:00 до 23:30 — депозит оформлюється в цей же день, навіть у вихідні дні;
▪ з 23:30 до 23:59 — оформлення депозиту та зарахування на нього коштів відбувається на наступний день.


По факту були випадки коли вже після 23 оформлювалось і не відкривалось тим же днем.
ustinovse
 
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