RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 897898899900

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 12:41

Фікс на iOS Cash'U Club

Вітаю, сьогодні вийшло оновлення на Android/iOS, де були пофікшені деякі проблеми або баги.
Але найголовніше це те, що була проблема, коли у деяких клієнтів банку на iOS не працював Cash'U Club, тобто, зависав телефон, не можна було обрати нові категорії або зробити обмін бонусних балів на гривню.
Якщо у вас ця помилка спостерігалася, і ви вже сьогодні завантажили останню версію, будь ласка, надайте ваш фідбек, чи зараз все добре? Не спостерігається ця помилка більше?
Ваш зворотній зв'язок по цьому питанню дуже потрібен нам :wink:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11909
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 15:10

  Sense Bank написав:Вітаю, сьогодні вийшло оновлення на Android/iOS, де були пофікшені деякі проблеми або баги.
Але найголовніше це те, що була проблема, коли у деяких клієнтів банку на iOS не працював Cash'U Club, тобто, зависав телефон, не можна було обрати нові категорії або зробити обмін бонусних балів на гривню.
Якщо у вас ця помилка спостерігалася, і ви вже сьогодні завантажили останню версію, будь ласка, надайте ваш фідбек, чи зараз все добре? Не спостерігається ця помилка більше?
Ваш зворотній зв'язок по цьому питанню дуже потрібен нам :wink:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️



Подскажите виплати по ОВДП на карту считаются в лимит 400к от НБУ или ваш внутренний? И еще ОВДП купленние у вас в приложении считаются для бесплатного пакета Вайт?
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 121
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 16:35

Re: Sense Bank

  Alexkievukraine написав:ОВДП купленние у вас в приложении считаются для бесплатного пакета Вайт?

Не рахуються. Для безкоштовності пакета тільки кошти на рахунках в банку
Kalgan
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 16:38

  Kalgan написав:
  Alexkievukraine написав:ОВДП купленние у вас в приложении считаются для бесплатного пакета Вайт?

Не рахуються. Для безкоштовності пакета тільки кошти на рахунках в банку

Про критерий остатков на счетах это очевидно, но я так понимаю, что вопрос был считается ли покупка ОВГЗ покупкой в понимании пакета, которых для бесплатности в месяц нужно 10 штук или 2500 грн. Покупка таки происходит со счёта в Сенсе.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 17:20

Re: Sense Bank

  moveton написав:считается ли покупка ОВГЗ покупкой в понимании пакета, которых для бесплатности в месяц нужно 10 штук или 2500 грн. Покупка таки происходит со счёта в Сенсе.

не рахується. принаймні в додатку лічильник покупок / суми не збільшується
Може, якщо через дію купувати :?: Хоча там напевно всі з кредитних купують :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:27

  AlexTk написав:
  Alien написав:
  AlexTk написав:А Ви гляньте у застосунку операції за 30 липня, може, комісії там. У мене саме так - комісія значиться 30 липня, хоча з'явилася вона тільки сьогодні.

Ви маєте рацію. Дійсно у 30 липні біля переказу на 1000 грн. примостився коміс в 15 грн., а біля 1400 на 19 грн. Не здогадався їх там шукати. Хоча у виписці у вебі вони і ініційовані і проведені по рахунку 1 серпня. Втім лишається відкритим за що був той коміс, адже якщо навіть припустити що усі ті р2р перекази кінця липня банк порахував у ліміти серпня - усе одно на сьогодні здійснено чотири р2р загалом на 2901 грн.
До речі поки писав прилетів пуш від Сені - мені повернули щойно коміс. Однією проводкою на 34 грн. З призначенням "повернення комісії за ВИДАЧУ ГОТІВКИ через термінали за 1.08.2023". А я й не знав що я ще й готівку виявляється знімав ;). Що то було? Просто сюр якийсь. Агов командо фей та лордів - що у вас банку наразі коїться? Гроші списуєте просто так за р2р в межах безкоштовних лімітів - потім повертаєте як за видачу готівки, яку ніхно не знімав. У вас там що знову смузі скисло?

Мені також повернули з аналогічним призаченням, але ! "...згідно звернення 1-43239201318". А якби не було звернення - повернули б болт?
І ще цікаво - невже лише нас двох побрили на цей коміс?

ні..таких значно більше )) +3 наразі
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7315
З нами з: 15.08.12
Подякував: 396 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 897898899900
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 112, 113, 114
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1138 213328
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2023 15:17
Valeriy237
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4894
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5054)
04.08.2023 02:13
ПУМБ (4167)
04.08.2023 00:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.