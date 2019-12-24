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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 сер, 2023 12:41
Вітаю, сьогодні вийшло оновлення на Android/iOS, де були пофікшені деякі проблеми або баги.
Але найголовніше це те, що була проблема, коли у деяких клієнтів банку на iOS не працював Cash'U Club, тобто, зависав телефон, не можна було обрати нові категорії або зробити обмін бонусних балів на гривню.
Якщо у вас ця помилка спостерігалася, і ви вже сьогодні завантажили останню версію, будь ласка, надайте ваш фідбек, чи зараз все добре? Не спостерігається ця помилка більше?
Ваш зворотній зв'язок по цьому питанню дуже потрібен нам
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Чет 03 сер, 2023 15:10
Sense Bank написав:
Вітаю, сьогодні вийшло оновлення на Android/iOS, де були пофікшені деякі проблеми або баги.
Але найголовніше це те, що була проблема, коли у деяких клієнтів банку на iOS не працював Cash'U Club, тобто, зависав телефон, не можна було обрати нові категорії або зробити обмін бонусних балів на гривню.
Якщо у вас ця помилка спостерігалася, і ви вже сьогодні завантажили останню версію, будь ласка, надайте ваш фідбек, чи зараз все добре? Не спостерігається ця помилка більше?
Ваш зворотній зв'язок по цьому питанню дуже потрібен нам
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Подскажите виплати по ОВДП на карту считаются в лимит 400к от НБУ или ваш внутренний? И еще ОВДП купленние у вас в приложении считаются для бесплатного пакета Вайт?
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Alexkievukraine
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Додано: Чет 03 сер, 2023 16:35
Alexkievukraine написав:
ОВДП купленние у вас в приложении считаются для бесплатного пакета Вайт?
Не рахуються. Для безкоштовності пакета тільки кошти на рахунках в банку
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Kalgan
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Додано: Чет 03 сер, 2023 16:38
Kalgan написав: Alexkievukraine написав:
ОВДП купленние у вас в приложении считаются для бесплатного пакета Вайт?
Не рахуються. Для безкоштовності пакета тільки кошти на рахунках в банку
Про критерий остатков на счетах это очевидно, но я так понимаю, что вопрос был считается ли покупка ОВГЗ покупкой в понимании пакета, которых для бесплатности в месяц нужно 10 штук или 2500 грн. Покупка таки происходит со счёта в Сенсе.
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moveton
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Додано: Чет 03 сер, 2023 17:20
moveton написав:
считается ли покупка ОВГЗ покупкой в понимании пакета, которых для бесплатности в месяц нужно 10 штук или 2500 грн. Покупка таки происходит со счёта в Сенсе.
не рахується. принаймні в додатку лічильник покупок / суми не збільшується
Може, якщо через дію купувати
Хоча там напевно всі з кредитних купують
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Kalgan
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:27
AlexTk написав: Alien написав: AlexTk написав:
А Ви гляньте у застосунку операції за 30 липня, може, комісії там. У мене саме так - комісія значиться 30 липня, хоча з'явилася вона тільки сьогодні.
Ви маєте рацію. Дійсно у 30 липні біля переказу на 1000 грн. примостився коміс в 15 грн., а біля 1400 на 19 грн. Не здогадався їх там шукати. Хоча у виписці у вебі вони і ініційовані і проведені по рахунку 1 серпня. Втім лишається відкритим за що був той коміс, адже якщо навіть припустити що усі ті р2р перекази кінця липня банк порахував у ліміти серпня - усе одно на сьогодні здійснено чотири р2р загалом на 2901 грн.
До речі поки писав прилетів пуш від Сені - мені повернули щойно коміс. Однією проводкою на 34 грн. З призначенням "повернення комісії за ВИДАЧУ ГОТІВКИ через термінали за 1.08.2023". А я й не знав що я ще й готівку виявляється знімав
. Що то було? Просто сюр якийсь. Агов командо фей та лордів - що у вас банку наразі коїться? Гроші списуєте просто так за р2р в межах безкоштовних лімітів - потім повертаєте як за видачу готівки, яку ніхно не знімав. У вас там що знову смузі скисло?
Мені також повернули з аналогічним призаченням, але ! "...згідно звернення 1-43239201318". А якби не було звернення - повернули б болт?
І ще цікаво - невже лише нас двох побрили на цей коміс?
ні..таких значно більше )) +3 наразі
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