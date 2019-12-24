Alien написав:

AlexTk написав: А Ви гляньте у застосунку операції за 30 липня, може, комісії там. У мене саме так - комісія значиться 30 липня, хоча з'явилася вона тільки сьогодні. А Ви гляньте у застосунку операції за 30 липня, може, комісії там. У мене саме так - комісія значиться 30 липня, хоча з'явилася вона тільки сьогодні.

Ви маєте рацію. Дійсно у 30 липні біля переказу на 1000 грн. примостився коміс в 15 грн., а біля 1400 на 19 грн. Не здогадався їх там шукати. Хоча у виписці у вебі вони і ініційовані і проведені по рахунку 1 серпня. Втім лишається відкритим за що був той коміс, адже якщо навіть припустити що усі ті р2р перекази кінця липня банк порахував у ліміти серпня - усе одно на сьогодні здійснено чотири р2р загалом на 2901 грн.До речі поки писав прилетів пуш від Сені - мені повернули щойно коміс. Однією проводкою на 34 грн. З призначенням "повернення комісії за ВИДАЧУ ГОТІВКИ через термінали за 1.08.2023". А я й не знав що я ще й готівку виявляється знімав. Що то було? Просто сюр якийсь. Агов командо фей та лордів - що у вас банку наразі коїться? Гроші списуєте просто так за р2р в межах безкоштовних лімітів - потім повертаєте як за видачу готівки, яку ніхно не знімав. У вас там що знову смузі скисло?