-VICTOR- З приводу списаної комісії за операції в липні, дійсно є така проблема😥 Для повернення списаних коштів потрібно звернутись в чат чи контакт-центр і подати запит. Ліміт буде розраховуватись в онлайн режимі, а не після проходження суми по рахунку. Також, ви можете самостійно перевіряти в застосунку скільки коштів ви вже перевелиза місяць: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5621096082
Sense Bank написав:-VICTOR- З приводу списаної комісії за операції в липні, дійсно є така проблема😥 Для повернення списаних коштів потрібно звернутись в чат чи контакт-центр і подати запит. Ліміт буде розраховуватись в онлайн режимі, а не після проходження суми по рахунку. Також, ви можете самостійно перевіряти в застосунку скільки коштів ви вже перевелиза місяць: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5621096082
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Чому за баги банку клієнтам треба кудись звертатись? Чому Банк не може повернути самостійно помилково списані кошти?
mailsashachudo написав:moveton Это Киев? На постанову плюют?
Одесса. Получается, что на приём перестраховываются. Вот при выдаче, если будешь возмущаться, что купюры не очень, тебе всё про постанову расскажут. А что постанова? Как я помню, там про обмен, а не про принятие на счёт.