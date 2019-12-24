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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 898899900901

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Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 16:29

-VICTOR-
З приводу списаної комісії за операції в липні, дійсно є така проблема😥
Для повернення списаних коштів потрібно звернутись в чат чи контакт-центр і подати запит.
Ліміт буде розраховуватись в онлайн режимі, а не після проходження суми по рахунку.
Також, ви можете самостійно перевіряти в застосунку скільки коштів ви вже перевелиза місяць: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5621096082

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11911
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:26

  Sense Bank написав:-VICTOR-
З приводу списаної комісії за операції в липні, дійсно є така проблема😥
Для повернення списаних коштів потрібно звернутись в чат чи контакт-центр і подати запит.
Ліміт буде розраховуватись в онлайн режимі, а не після проходження суми по рахунку.
Також, ви можете самостійно перевіряти в застосунку скільки коштів ви вже перевелиза місяць: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5621096082

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Чому за баги банку клієнтам треба кудись звертатись?
Чому Банк не може повернути самостійно помилково списані кошти?
Sergion
 
Повідомлень: 643
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Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:06

Re: Sense Bank

Уважаемые форумачане, кто пополняет долларовые карты -как сейчас Сенс через кассу принимает "белые доллары, без проблем ли со скрипом? Придираются ли к небольшим потертостям?
mailsashachudo
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Повідомлень: 13
З нами з: 07.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:53

Re: Sense Bank

Приймає легко через машину і не нюхає
ihorsic
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:54

  mailsashachudo написав:Уважаемые форумачане, кто пополняет долларовые карты -как сейчас Сенс через кассу принимает "белые доллары, без проблем ли со скрипом? Придираются ли к небольшим потертостям?

К небольшим потертостям претензий нет, не принимают светящиеся в ультрафиолете
AlexTk
2
 
Повідомлень: 571
З нами з: 08.09.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:24

  mailsashachudo написав:Уважаемые форумачане, кто пополняет долларовые карты -как сейчас Сенс через кассу принимает "белые доллары, без проблем ли со скрипом? Придираются ли к небольшим потертостям?

В моём отделении придираются, как раньше. Пятен на пару кв см - утиль, чирк маркером 5x1 мм по во всё остальном идеальной синей бумажке - тоже. Небольшие потёртости можно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:36

moveton Это Киев? На постанову плюют?
mailsashachudo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:38

  mailsashachudo написав:moveton Это Киев? На постанову плюют?

Одесса. Получается, что на приём перестраховываются. Вот при выдаче, если будешь возмущаться, что купюры не очень, тебе всё про постанову расскажут. А что постанова? Как я помню, там про обмен, а не про принятие на счёт.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:54

  mailsashachudo написав:moveton Это Киев? На постанову плюют?

а когда на нее не плевали? вы еще за запрет отключения должников вспомните :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:49

В Киеве сейчас и банки и обменки принимают купюры которые ещё месяц назад не принимали... Всё будет хорошо... Вся надежда на главу НБУ...
Alexkievukraine
 
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