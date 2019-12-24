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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 899900901902

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 12:46

Sense Bank
шановна фея!
ваша програма https://sensebank.com.ua/upload/Pravyla ... stavka.pdf
ще працює?
greenozon
 
Повідомлень: 15365
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:50

  mailsashachudo написав:Уважаемые форумачане, кто пополняет долларовые карты -как сейчас Сенс через кассу принимает "белые доллары, без проблем ли со скрипом? Придираются ли к небольшим потертостям?

Здавав до постанови:
* білі долари починаючи з 1996 і новіші в нормальному стані, євро в нормальному стані - брали без питань,
* білі/сині долари з печатками/написами, євро з печатками/написами - тупо не приймали.
Як після постанови - не знаю, ще не здавав.
10/9/9
 
Повідомлень: 504
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:32

Re: Sense Bank

Поповнював що до постанови, що після, в тому самому відділенні і тому самому касиру. З прийомом білих доларів проблем ніколи не було, але якщо раніше уважно розглядали кожну купюру з обох боків, то зараз тільки пропускають через машинку. Відвертого мотлоху ніколи не приносив, зазвичай брав в іншому банку і приносив сюди. Вже після постанови попалася одна купюра з написом ручкою і одна з печаткою - касиру було все одно. За весь час одну купюру якось дивилися в ультрафіолеті, але мабуть проблем з нею не було, і її теж прийняли.
ingtrans
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Повідомлень: 3759
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  #<1 ... 899900901902
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