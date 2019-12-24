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Додано: Суб 05 сер, 2023 12:46
Sense Bank
шановна фея!
ваша програма
ще працює?
Додано: Суб 05 сер, 2023 14:50
Здавав до постанови:
* білі долари починаючи з 1996 і новіші в нормальному стані, євро в нормальному стані - брали без питань,
* білі/сині долари з печатками/написами, євро з печатками/написами - тупо не приймали.
Як після постанови - не знаю, ще не здавав.
Додано: Суб 05 сер, 2023 15:32
Re: Sense Bank
Поповнював що до постанови, що після, в тому самому відділенні і тому самому касиру. З прийомом білих доларів проблем ніколи не було, але якщо раніше уважно розглядали кожну купюру з обох боків, то зараз тільки пропускають через машинку. Відвертого мотлоху ніколи не приносив, зазвичай брав в іншому банку і приносив сюди. Вже після постанови попалася одна купюра з написом ручкою і одна з печаткою - касиру було все одно. За весь час одну купюру якось дивилися в ультрафіолеті, але мабуть проблем з нею не було, і її теж прийняли.
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