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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 899900901902

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Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 12:46

Sense Bank
шановна фея!
ваша програма https://sensebank.com.ua/upload/Pravyla ... stavka.pdf
ще працює?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:50

  mailsashachudo написав:Уважаемые форумачане, кто пополняет долларовые карты -как сейчас Сенс через кассу принимает "белые доллары, без проблем ли со скрипом? Придираются ли к небольшим потертостям?

Здавав до постанови:
* білі долари починаючи з 1996 і новіші в нормальному стані, євро в нормальному стані - брали без питань,
* білі/сині долари з печатками/написами, євро з печатками/написами - тупо не приймали.
Як після постанови - не знаю, ще не здавав.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:32

Re: Sense Bank

Поповнював що до постанови, що після, в тому самому відділенні і тому самому касиру. З прийомом білих доларів проблем ніколи не було, але якщо раніше уважно розглядали кожну купюру з обох боків, то зараз тільки пропускають через машинку. Відвертого мотлоху ніколи не приносив, зазвичай брав в іншому банку і приносив сюди. Вже після постанови попалася одна купюра з написом ручкою і одна з печаткою - касиру було все одно. За весь час одну купюру якось дивилися в ультрафіолеті, але мабуть проблем з нею не було, і її теж прийняли.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:59

  greenozon написав:Sense Bank
шановна фея!
ваша програма https://sensebank.com.ua/upload/Pravyla ... stavka.pdf
ще працює?

Вітаю, так, все вірно, пропозиція ще діє.
Як отримати додатковий %% та від якої суми по депозиту "Прибутковий" за посилання: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0454138386

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 17:15

ingtrans Це яке місто у Вас? Бо я так розумію в різних містах по різному і навіть в різних відділеннях.
mailsashachudo
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Повідомлень: 14
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 18:15

  mailsashachudo написав:ingtrans Це яке місто у Вас? Бо я так розумію в різних містах по різному і навіть в різних відділеннях.

Дніпро
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 20:01

Sense Bank, а через ваш банк можно удалённо получить выплату из ФГВФО? Некоторые банки предоставляют такой сервис.
Ходить в банк не хочется, но приблизительно через 3-4 недели будут выплаты по Конкорду, я бы не против получить выплату на карту без похода в банк, и даже разместить на депозит.
Если банк не предоставляет такой сервис - то самое время задуматься. Спасибо
H225
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 20:45

  H225 написав:Sense Bank, а через ваш банк можно удалённо получить выплату из ФГВФО? Некоторые банки предоставляют такой сервис.
Ходить в банк не хочется, но приблизительно через 3-4 недели будут выплаты по Конкорду, я бы не против получить выплату на карту без похода в банк, и даже разместить на депозит.
Если банк не предоставляет такой сервис - то самое время задуматься. Спасибо

Вітаю, і відразу скажу цікаве питання. Беру його на уточнення, як буду мати відповідь, напишу вам :wink:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11913
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:06

  Sense Bank написав:
  H225 написав:Sense Bank, а через ваш банк можно удалённо получить выплату из ФГВФО? Некоторые банки предоставляют такой сервис.
Ходить в банк не хочется, но приблизительно через 3-4 недели будут выплаты по Конкорду, я бы не против получить выплату на карту без похода в банк, и даже разместить на депозит.
Если банк не предоставляет такой сервис - то самое время задуматься. Спасибо

Вітаю, і відразу скажу цікаве питання. Беру його на уточнення, як буду мати відповідь, напишу вам :wink:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Представник не знає, що банк не є банком-агентом фонду ? Чи що ви зібрались уточнювати ???
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:08

Re: Sense Bank

  H225 написав:можно удалённо получить выплату из ФГВФО?

в сенс її взагалі отримати неможливо :!:
дивіться тут, де можна отримати виплату.
Зірочкою позначено, де можна отримати дистанційно
https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html
Kalgan
 
Повідомлень: 1081
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