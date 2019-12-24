mailsashachudo написав:Уважаемые форумачане, кто пополняет долларовые карты -как сейчас Сенс через кассу принимает "белые доллары, без проблем ли со скрипом? Придираются ли к небольшим потертостям?
Здавав до постанови: * білі долари починаючи з 1996 і новіші в нормальному стані, євро в нормальному стані - брали без питань, * білі/сині долари з печатками/написами, євро з печатками/написами - тупо не приймали. Як після постанови - не знаю, ще не здавав.
Поповнював що до постанови, що після, в тому самому відділенні і тому самому касиру. З прийомом білих доларів проблем ніколи не було, але якщо раніше уважно розглядали кожну купюру з обох боків, то зараз тільки пропускають через машинку. Відвертого мотлоху ніколи не приносив, зазвичай брав в іншому банку і приносив сюди. Вже після постанови попалася одна купюра з написом ручкою і одна з печаткою - касиру було все одно. За весь час одну купюру якось дивилися в ультрафіолеті, але мабуть проблем з нею не було, і її теж прийняли.
Sense Bank, а через ваш банк можно удалённо получить выплату из ФГВФО? Некоторые банки предоставляют такой сервис. Ходить в банк не хочется, но приблизительно через 3-4 недели будут выплаты по Конкорду, я бы не против получить выплату на карту без похода в банк, и даже разместить на депозит. Если банк не предоставляет такой сервис - то самое время задуматься. Спасибо
H225 написав:Sense Bank, а через ваш банк можно удалённо получить выплату из ФГВФО? Некоторые банки предоставляют такой сервис. Ходить в банк не хочется, но приблизительно через 3-4 недели будут выплаты по Конкорду, я бы не против получить выплату на карту без похода в банк, и даже разместить на депозит. Если банк не предоставляет такой сервис - то самое время задуматься. Спасибо
Вітаю, і відразу скажу цікаве питання. Беру його на уточнення, як буду мати відповідь, напишу вам
H225 написав:Sense Bank, а через ваш банк можно удалённо получить выплату из ФГВФО? Некоторые банки предоставляют такой сервис. Ходить в банк не хочется, но приблизительно через 3-4 недели будут выплаты по Конкорду, я бы не против получить выплату на карту без похода в банк, и даже разместить на депозит. Если банк не предоставляет такой сервис - то самое время задуматься. Спасибо
Вітаю, і відразу скажу цікаве питання. Беру його на уточнення, як буду мати відповідь, напишу вам
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Представник не знає, що банк не є банком-агентом фонду ? Чи що ви зібрались уточнювати ???