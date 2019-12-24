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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 сер, 2023 22:18
Сенс вже держбанк!
то може фонд ще не встиг додати його в список
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greenozon
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Додано: Нед 06 сер, 2023 09:01
greenozon написав:
Сенс вже держбанк!
то може фонд ще не встиг додати його в список
На зараз ми ще являємося як учасником фонду, а не агентом
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Нед 06 сер, 2023 11:07
Sense Bank написав: greenozon написав:
Сенс вже держбанк!
то може фонд ще не встиг додати його в список
На зараз ми ще являємося як учасником фонду, а не агентом
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Думал, что госбанк должен быть более глубоко интегрирован с государственными структурами. Тем более, банк успешно реализовал работу с облигациями. Странно, что с ФГВ нет нормального сотрудничества
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H225
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