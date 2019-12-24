H225 написав:Думал, что госбанк должен быть более глубоко интегрирован с государственными структурами. Тем более, банк успешно реализовал работу с облигациями. Странно, что с ФГВ нет нормального сотрудничества
Раніше ми були як один із агентів, також були картки, на які були виплати. Проте зараз поки що лише як учасник. Можливо в майбутньому це зміниться. Як буде оновлення, то ми звісно про це напишемо.
H225 написав:Думал, что госбанк должен быть более глубоко интегрирован с государственными структурами. Тем более, банк успешно реализовал работу с облигациями. Странно, что с ФГВ нет нормального сотрудничества
Ну думати можно що завгодно. Просто ніякої логіки між тим що держбанк має обов'язково бути агентом ФГВФО я не бачу. Більше того дивлюсь список агентів https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html і бачу що більш ніж 30 років державний Укрексімбанк жодного разу не агент. А Сєні ще менше місяця в цьому статусі і має вже там були. Дивно
Alien написав:і бачу що більш ніж 30 років державний Укрексімбанк жодного разу не агент. А Сєні ще менше місяця в цьому статусі і має вже там були
Эксим более корпоративный, чем розничный. Сенс я бы ставил в один ряд с приватом по своему позиционированию. Если не ошибаюсь, то эксим тоже бывал агентом, когда фонд вручную назначал агентов для каждого банка отдельно (во времена банкопада 2008-2014)
Alien написав:і бачу що більш ніж 30 років державний Укрексімбанк жодного разу не агент. А Сєні ще менше місяця в цьому статусі і має вже там були
Эксим более корпоративный, чем розничный. Сенс я бы ставил в один ряд с приватом по своему позиционированию. Если не ошибаюсь, то эксим тоже бывал агентом, когда фонд вручную назначал агентов для каждого банка отдельно (во времена банкопада 2008-2014)