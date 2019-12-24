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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 900901902903

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Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:18

Сенс вже держбанк!
то може фонд ще не встиг додати його в список :)
greenozon
 
Повідомлень: 15366
З нами з: 01.06.14
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 09:01

  greenozon написав:Сенс вже держбанк!
то може фонд ще не встиг додати його в список :)

На зараз ми ще являємося як учасником фонду, а не агентом :(

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11916
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 11:07

  Sense Bank написав:
  greenozon написав:Сенс вже держбанк!
то може фонд ще не встиг додати його в список :)

На зараз ми ще являємося як учасником фонду, а не агентом :(

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Думал, что госбанк должен быть более глубоко интегрирован с государственными структурами. Тем более, банк успешно реализовал работу с облигациями. Странно, что с ФГВ нет нормального сотрудничества
H225
 
Повідомлень: 30
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 11:17

  H225 написав:Думал, что госбанк должен быть более глубоко интегрирован с государственными структурами. Тем более, банк успешно реализовал работу с облигациями. Странно, что с ФГВ нет нормального сотрудничества

Раніше ми були як один із агентів, також були картки, на які були виплати.
Проте зараз поки що лише як учасник. Можливо в майбутньому це зміниться. Як буде оновлення, то ми звісно про це напишемо.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11916
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 11:57

  H225 написав:Думал, что госбанк должен быть более глубоко интегрирован с государственными структурами. Тем более, банк успешно реализовал работу с облигациями. Странно, что с ФГВ нет нормального сотрудничества

Ну думати можно що завгодно. Просто ніякої логіки між тим що держбанк має обов'язково бути агентом ФГВФО я не бачу. Більше того дивлюсь список агентів https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html і бачу що більш ніж 30 років державний Укрексімбанк жодного разу не агент. А Сєні ще менше місяця в цьому статусі і має вже там були. Дивно ;)
Alien
 
Повідомлень: 2291
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 12:03

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:На зараз ми ще являємося як учасником фонду,

Звучить трохи лячно :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 02.01.19
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 12:11

  Kalgan написав:
  Sense Bank написав:На зараз ми ще являємося як учасником фонду,

Звучить трохи лячно :mrgreen:

:mrgreen: :mrgreen:
Мав на увазі, що банк, через який можна б було отримати виплату :roll:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11916
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:09

  Alien написав:і бачу що більш ніж 30 років державний Укрексімбанк жодного разу не агент. А Сєні ще менше місяця в цьому статусі і має вже там були

Эксим более корпоративный, чем розничный. Сенс я бы ставил в один ряд с приватом по своему позиционированию.
Если не ошибаюсь, то эксим тоже бывал агентом, когда фонд вручную назначал агентов для каждого банка отдельно (во времена банкопада 2008-2014)
H225
 
Повідомлень: 30
З нами з: 23.03.23
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:26

  H225 написав:
  Alien написав:і бачу що більш ніж 30 років державний Укрексімбанк жодного разу не агент. А Сєні ще менше місяця в цьому статусі і має вже там були

Эксим более корпоративный, чем розничный. Сенс я бы ставил в один ряд с приватом по своему позиционированию.
Если не ошибаюсь, то эксим тоже бывал агентом, когда фонд вручную назначал агентов для каждого банка отдельно (во времена банкопада 2008-2014)

Да.По Трасту были выплаты.
Вадимка
 
Повідомлень: 258
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