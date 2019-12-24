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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 901902903904

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Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:28

Re: Sense Bank

  cohan написав:Сенс державним будет недолго
монописуально
sens
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Повідомлень: 13927
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 767 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:38

  cohan написав:куда страннее, что в Привате весь вклад так и не прогарантировали, ажнопока Ощад разжаловали
а Сенс державним будет недолго

Хотелось бы уточнить: теперь каждую пятницу ждать приватизации или сразу банкротства? :roll:
moveton
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Повідомлень: 3592
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 389 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:50

  moveton написав:
  cohan написав:куда страннее, что в Привате весь вклад так и не прогарантировали, ажнопока Ощад разжаловали
а Сенс державним будет недолго

Хотелось бы уточнить: теперь каждую пятницу ждать приватизации или сразу банкротства? :roll:


а що хіба є хоч якісь покупці?
польський олігарх відпав автоматом після останньої інфи...
greenozon
 
Повідомлень: 15373
З нами з: 01.06.14
Подякував: 342 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:53

Re: Sense Bank

  greenozon написав:а що хіба є хоч якісь покупці?
польський олігарх відпав автоматом після останньої інфи...

А шоо 95му не потрібен свій банчик?
Тута вже на шляпі тренерувалися, то можна продовжити смузі-гламурний напрям розвитку :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 4368
З нами з: 05.05.21
Подякував: 323 раз.
Подякували: 786 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:37

Re: Sense Bank

  cohan написав:а Сенс державним будет недолго

поки будуть суди, хто ж його купить ?
Kalgan
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 120 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:50

Amethyst
А чим вам смузі не до вподоби?)
Здоровий,корисний напій наче😃

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11918
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:55

  Sense Bank написав:Amethyst
А чим вам смузі не до вподоби?)
Здоровий,корисний напій наче😃

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Все то так, а потім "щось пішло не так" і все скисло :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 120 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:05

Kalgan
Коли в нас "щось не так", то мені допомагає оновлення рецепту смузі.
2-3 ковтка і все наче рукою знімає 😃

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11918
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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  #<1 ... 901902903904
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