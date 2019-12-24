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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:28
cohan написав:
Сенс державним будет недолго
монописуально
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Додано: Пон 07 сер, 2023 16:38
cohan написав:
куда страннее, что в Привате весь вклад так и не прогарантировали, ажнопока Ощад разжаловали
а Сенс державним будет недолго
Хотелось бы уточнить: теперь каждую пятницу ждать приватизации или сразу банкротства?
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moveton
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Додано: Пон 07 сер, 2023 16:50
moveton написав: cohan написав:
куда страннее, что в Привате весь вклад так и не прогарантировали, ажнопока Ощад разжаловали
а Сенс державним будет недолго
Хотелось бы уточнить: теперь каждую пятницу ждать приватизации или сразу банкротства?
а що хіба є хоч якісь покупці?
польський олігарх відпав автоматом після останньої інфи...
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greenozon
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Додано: Пон 07 сер, 2023 16:53
greenozon написав:
а що хіба є хоч якісь покупці?
польський олігарх відпав автоматом після останньої інфи...
А шоо 95му не потрібен свій банчик?
Тута вже на шляпі тренерувалися, то можна продовжити смузі-гламурний напрям розвитку
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Amethyst
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Додано: Пон 07 сер, 2023 17:37
cohan написав:
а Сенс державним будет недолго
поки будуть суди, хто ж його купить ?
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Kalgan
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Додано: Пон 07 сер, 2023 17:50
Amethyst
А чим вам смузі не до вподоби?)
Здоровий,корисний напій наче😃
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Пон 07 сер, 2023 17:55
Sense Bank написав:Amethyst
А чим вам смузі не до вподоби?)
Здоровий,корисний напій наче😃
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Все то так, а потім "щось пішло не так" і все скисло
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Kalgan
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:05
Kalgan
Коли в нас "щось не так", то мені допомагає оновлення рецепту смузі.
2-3 ковтка і все наче рукою знімає 😃
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 11918
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 1244 раз.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:26
Sense Bank написав:Kalgan
Коли в нас "щось не так", то мені допомагає оновлення рецепту смузі.
2-3 ковтка і все наче рукою знімає 😃
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
то не завжди спрацьовує. Інколи вам треба імпортувати сировину для оновлення рецепту, що займає декілька тижнів, а весь цей час смузі залишається тільки кисле
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Kalgan
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