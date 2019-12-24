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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 20:56
Hotab написав:
В чорному пакеті існує Віза преміум доларова. Які там умови без абонплати? Достаньо 25 проводок в місяць, як з гривневою?
умови вцілому по пакету, а не по кожній картці окремо.
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