RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 902903904905

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:56

Re: Sense Bank

  Hotab написав:В чорному пакеті існує Віза преміум доларова. Які там умови без абонплати? Достаньо 25 проводок в місяць, як з гривневою?

умови вцілому по пакету, а не по кожній картці окремо.
Kalgan
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 902903904905
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 112, 113, 114
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1138 213538
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2023 15:17
Valeriy237
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4925
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.