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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 902903904905

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Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:56

Re: Sense Bank

  Hotab написав:В чорному пакеті існує Віза преміум доларова. Які там умови без абонплати? Достаньо 25 проводок в місяць, як з гривневою?

умови вцілому по пакету, а не по кожній картці окремо.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:43

Re: Sense Bank

  Hotab написав:І щоб 2 рази не вставати. В чорному пакеті існує Віза преміум доларова. Які там умови без абонплати? Достаньо 25 проводок в місяць, як з гривневою? А які умови для проходів в Лаунжі? Скільки треба витратити за 35 днів перед рейсом? Чи інші умови?

Вечір добрий)
Умовою для безкоштовного використання аеропорт-сервісів по карткам від VISA є наявність покупок на певну суму по картці (для вашої картки Black Signature на 10 000 грн. за період 30+7 кал. днів до вильоту). Операції, проведені за кордоном, враховуються в загальну суму операцій (конвертація відбувається за курсом НБУ на дату проведення операції). Покупки підсумовуються саме по картці (не по рахунку) та враховуються операції за датою авторизації (покупки), і тільки ті, які списані з рахунку.

Lounge Key - максимальний час перебування не більше 3-4 годин (встановлюється правилами кожного залу). По закінченню цього часу (або при відсутності можливості безкоштовного перебування по картці) плата за перебування = 32$.
Скористатися безкоштовними візитами може тільки власник картки.
Для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки і платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки). Максимальна кількість супроводжуючих — 4-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу).

Відвідування Lounge — тільки по пластиковій картці або по QR-коду в додатку Lounge Key. Скористатися послугою можна 10 разів на рік (1 раз на 12 годин).
Перевірити наявність залу в певному аеропорту можливо на https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html (лінк потрібно вибирати виходячи із типу картки, Platinum; Signature; Infinite і т.п.)
Для дітей до 2-4 років прохід безкоштовний. При цьому умови відвідування залів регулюється правилами кожного залу.

Ще надам посилання на статтю, можливо буде у пригоді ""Аеропорт-сервіси" від МПС Mastercard та Visa в Sense SuperApp": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0020119899

Якщо щось пропустив, то уточніть, будь ласка, додам інформацію :wink:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:02

Re: Sense Bank

А давно по Хамону стали брать комис за овердрафт в который списывают 100грн ежемесячных? Вроде ж раньше за такое не наказывалось?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:24

Re: Sense Bank

ol_zy написав:А давно по Хамону стали брать комис за овердрафт в который списывают 100грн ежемесячных? Вроде ж раньше за такое не наказывалось?
Хіба чарівні 100 грн не ввели геть для всіх кредиток? (в мене ще в 2022 в Хамона забрали ліміт, тож не цікавився)
Faceless
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