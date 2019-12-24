умови вцілому по пакету, а не по кожній картці окремо.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 20:56
Re: Sense Bank
Додано: Пон 07 сер, 2023 21:43
Re: Sense Bank
Вечір добрий)
Умовою для безкоштовного використання аеропорт-сервісів по карткам від VISA є наявність покупок на певну суму по картці (для вашої картки Black Signature на 10 000 грн. за період 30+7 кал. днів до вильоту). Операції, проведені за кордоном, враховуються в загальну суму операцій (конвертація відбувається за курсом НБУ на дату проведення операції). Покупки підсумовуються саме по картці (не по рахунку) та враховуються операції за датою авторизації (покупки), і тільки ті, які списані з рахунку.
Lounge Key - максимальний час перебування не більше 3-4 годин (встановлюється правилами кожного залу). По закінченню цього часу (або при відсутності можливості безкоштовного перебування по картці) плата за перебування = 32$.
Скористатися безкоштовними візитами може тільки власник картки.
Для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки і платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки). Максимальна кількість супроводжуючих — 4-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу).
Відвідування Lounge — тільки по пластиковій картці або по QR-коду в додатку Lounge Key. Скористатися послугою можна 10 разів на рік (1 раз на 12 годин).
Перевірити наявність залу в певному аеропорту можливо на
Для дітей до 2-4 років прохід безкоштовний. При цьому умови відвідування залів регулюється правилами кожного залу.
Ще надам посилання на статтю, можливо буде у пригоді ""Аеропорт-сервіси" від МПС Mastercard та Visa в Sense SuperApp":
Якщо щось пропустив, то уточніть, будь ласка, додам інформацію
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 07 сер, 2023 22:02
Re: Sense Bank
А давно по Хамону стали брать комис за овердрафт в который списывают 100грн ежемесячных? Вроде ж раньше за такое не наказывалось?
Додано: Пон 07 сер, 2023 22:24
Re: Sense Bank
Хіба чарівні 100 грн не ввели геть для всіх кредиток? (в мене ще в 2022 в Хамона забрали ліміт, тож не цікавився)
Додано: Вів 08 сер, 2023 01:23
Це не овердрафт. Якщо на РД є заборгованість більше 20грн--заплати 100грн за обслуговування. А овердрафта по Хамону немає (точніше немає штрафу за овердрафт).
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:35
нет, передадут правильному фейсу тех же собственников
но какое-то время на маскировку, конечно, уйдет
но за новостями надо поглядывать - по-незнанию кто-то молодой может попытаться пощипать - порейдерить, должно отразиться
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