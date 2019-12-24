RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 903904905906>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:56

Re: Sense Bank

  Hotab написав:В чорному пакеті існує Віза преміум доларова. Які там умови без абонплати? Достаньо 25 проводок в місяць, як з гривневою?

умови вцілому по пакету, а не по кожній картці окремо.
Kalgan
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:43

Re: Sense Bank

  Hotab написав:І щоб 2 рази не вставати. В чорному пакеті існує Віза преміум доларова. Які там умови без абонплати? Достаньо 25 проводок в місяць, як з гривневою? А які умови для проходів в Лаунжі? Скільки треба витратити за 35 днів перед рейсом? Чи інші умови?

Вечір добрий)
Умовою для безкоштовного використання аеропорт-сервісів по карткам від VISA є наявність покупок на певну суму по картці (для вашої картки Black Signature на 10 000 грн. за період 30+7 кал. днів до вильоту). Операції, проведені за кордоном, враховуються в загальну суму операцій (конвертація відбувається за курсом НБУ на дату проведення операції). Покупки підсумовуються саме по картці (не по рахунку) та враховуються операції за датою авторизації (покупки), і тільки ті, які списані з рахунку.

Lounge Key - максимальний час перебування не більше 3-4 годин (встановлюється правилами кожного залу). По закінченню цього часу (або при відсутності можливості безкоштовного перебування по картці) плата за перебування = 32$.
Скористатися безкоштовними візитами може тільки власник картки.
Для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки і платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки). Максимальна кількість супроводжуючих — 4-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу).

Відвідування Lounge — тільки по пластиковій картці або по QR-коду в додатку Lounge Key. Скористатися послугою можна 10 разів на рік (1 раз на 12 годин).
Перевірити наявність залу в певному аеропорту можливо на https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html (лінк потрібно вибирати виходячи із типу картки, Platinum; Signature; Infinite і т.п.)
Для дітей до 2-4 років прохід безкоштовний. При цьому умови відвідування залів регулюється правилами кожного залу.

Ще надам посилання на статтю, можливо буде у пригоді ""Аеропорт-сервіси" від МПС Mastercard та Visa в Sense SuperApp": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0020119899

Якщо щось пропустив, то уточніть, будь ласка, додам інформацію :wink:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11921
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:02

Re: Sense Bank

А давно по Хамону стали брать комис за овердрафт в который списывают 100грн ежемесячных? Вроде ж раньше за такое не наказывалось?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7448
З нами з: 20.01.15
Подякував: 448 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:24

Re: Sense Bank

ol_zy написав:А давно по Хамону стали брать комис за овердрафт в который списывают 100грн ежемесячных? Вроде ж раньше за такое не наказывалось?
Хіба чарівні 100 грн не ввели геть для всіх кредиток? (в мене ще в 2022 в Хамона забрали ліміт, тож не цікавився)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33580
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1395 раз.
Подякували: 7807 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 01:23

  ol_zy написав:А давно по Хамону стали брать комис за овердрафт в который списывают 100грн ежемесячных? Вроде ж раньше за такое не наказывалось?

Це не овердрафт. Якщо на РД є заборгованість більше 20грн--заплати 100грн за обслуговування. А овердрафта по Хамону немає (точніше немає штрафу за овердрафт).
Golf_streem
 
Повідомлень: 317
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:35

  moveton написав:
  cohan написав:куда страннее, что в Привате весь вклад так и не прогарантировали, ажнопока Ощад разжаловали
а Сенс державним будет недолго

Хотелось бы уточнить: теперь каждую пятницу ждать приватизации или сразу банкротства? :roll:

нет, передадут правильному фейсу тех же собственников
но какое-то время на маскировку, конечно, уйдет

но за новостями надо поглядывать - по-незнанию кто-то молодой может попытаться пощипать - порейдерить, должно отразиться
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5888
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:32

Re: Sense Bank

Кто-нибудь открывал здесь депозит конвертационный. Есть какие-то нюансы? курс вроде бы в табличке 36.8148
бульбик
 
Повідомлень: 805
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:42

  бульбик написав:Кто-нибудь открывал здесь депозит конвертационный. Есть какие-то нюансы? курс вроде бы в табличке 36.8148


Відкривав. Потрібна White доларова. Ну і плюс 14 днів після закінчення, для отримання валюти((
jay2004
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 19.02.09
Подякував: 95 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:50

  jay2004 написав:
  бульбик написав:Кто-нибудь открывал здесь депозит конвертационный. Есть какие-то нюансы? курс вроде бы в табличке 36.8148


Відкривав. Потрібна White доларова. Ну і плюс 14 днів після закінчення, для отримання валюти((

Сейчас вроде бы нужно 5 дней на валюту. А что такое эта вайт долларовая и как долго её открывать?
бульбик
 
Повідомлень: 805
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:55

бульбик
Потрібна валютна картка чи поточний рахунок у валюті, щоб потім туди капнули ваші кошти з депозиту. Якщо у вас вже є пакетна картка, ви заходите в розділ "продукти", "рахунки і картки" і обираєте відкрити картку. Там обираєте картку у валюті і вона через декілька хвилин з'явиться вже в додатку. Потім активуєте і очікуєте на виплату депозиту.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11921
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 903904905906>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 112, 113, 114
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1138 213596
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2023 15:17
Valeriy237
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4929
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.