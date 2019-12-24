Sense Bank
Какой курс, например, на сегодня и через сколько дней по окончании отдаётся валюта?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:02
Sense Bank
Какой курс, например, на сегодня и через сколько дней по окончании отдаётся валюта?
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:09
бульбик
Згідно ДКБО, термін броні - 5 календарних днів, але ми робимо бронювання за 5 календарних днів.
Для депозиту курс 1к37, табличка не відображає курс для депозиту з валютообміном. Курс зазначений при оформленні депозиту, там можете переглянути і всі інші умови.
*Микита
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:22
|