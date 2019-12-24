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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 903904905906

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:02

Sense Bank
Какой курс, например, на сегодня и через сколько дней по окончании отдаётся валюта?
бульбик
 
Повідомлень: 805
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:09

бульбик
Згідно ДКБО, термін броні - 5 календарних днів, але ми робимо бронювання за 5 календарних днів.
Для депозиту курс 1к37, табличка не відображає курс для депозиту з валютообміном. Курс зазначений при оформленні депозиту, там можете переглянути і всі інші умови.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11921
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:22

  Sense Bank написав:бульбик
Згідно ДКБО, термін броні - 5 календарних днів, але ми робимо бронювання за 5 календарних днів.

*Микита


Змініть найшвидше це неподобство, пліз...
jay2004
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 19.02.09
Подякував: 95 раз.
Подякували: 404 раз.
 
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  #<1 ... 903904905906
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