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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:02
Sense Bank
Какой курс, например, на сегодня и через сколько дней по окончании отдаётся валюта?
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бульбик
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Додано: Сер 09 сер, 2023 10:09
бульбик
Згідно ДКБО, термін броні - 5 календарних днів, але ми робимо бронювання за 5 календарних днів.
Для депозиту курс 1к37, табличка не відображає курс для депозиту з валютообміном. Курс зазначений при оформленні депозиту, там можете переглянути і всі інші умови.
*Микита
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Додано: Сер 09 сер, 2023 10:22
Sense Bank написав:бульбик
Згідно ДКБО, термін броні - 5 календарних днів, але ми робимо бронювання за 5 календарних днів.
*Микита
Змініть найшвидше це неподобство, пліз...
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Додано: Сер 09 сер, 2023 12:11
Sense Bank написав:бульбик
Потрібна валютна картка чи поточний рахунок у валюті, щоб потім туди капнули ваші кошти з депозиту. Якщо у вас вже є пакетна картка, ви заходите в розділ "продукти", "рахунки і картки" і обираєте відкрити картку. Там обираєте картку у валюті і вона через декілька хвилин з'явиться вже в додатку. Потім активуєте і очікуєте на виплату депозиту.
*Микита
Забули уточнити, що при знятті з поточного рахунку банк хоче комсу відгризти. А з карткового рахунку можна зняти безкоштовно.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 08:29
А никто не пробовал сделать заказ наличного доллара на дату выплаты депо ДО открытия самого депо?
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kolyuchy
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Додано: Чет 10 сер, 2023 09:26
kolyuchy написав:
А никто не пробовал сделать заказ наличного доллара на дату выплаты депо ДО открытия самого депо?
Здесь персмен(-ша) в помощь...
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Vatsyk
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