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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 904905906907>

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Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:02

Sense Bank
Какой курс, например, на сегодня и через сколько дней по окончании отдаётся валюта?
бульбик
 
Повідомлень: 806
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:09

бульбик
Згідно ДКБО, термін броні - 5 календарних днів, але ми робимо бронювання за 5 календарних днів.
Для депозиту курс 1к37, табличка не відображає курс для депозиту з валютообміном. Курс зазначений при оформленні депозиту, там можете переглянути і всі інші умови.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:22

  Sense Bank написав:бульбик
Згідно ДКБО, термін броні - 5 календарних днів, але ми робимо бронювання за 5 календарних днів.

*Микита


Змініть найшвидше це неподобство, пліз...
jay2004
 
Повідомлень: 3217
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 12:11

  Sense Bank написав:бульбик
Потрібна валютна картка чи поточний рахунок у валюті, щоб потім туди капнули ваші кошти з депозиту. Якщо у вас вже є пакетна картка, ви заходите в розділ "продукти", "рахунки і картки" і обираєте відкрити картку. Там обираєте картку у валюті і вона через декілька хвилин з'явиться вже в додатку. Потім активуєте і очікуєте на виплату депозиту.
*Микита

Забули уточнити, що при знятті з поточного рахунку банк хоче комсу відгризти. А з карткового рахунку можна зняти безкоштовно.
ustinovse
 
Повідомлень: 79
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 08:29

Re: Sense Bank

А никто не пробовал сделать заказ наличного доллара на дату выплаты депо ДО открытия самого депо?
kolyuchy
 
Повідомлень: 465
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 09:26

  kolyuchy написав:А никто не пробовал сделать заказ наличного доллара на дату выплаты депо ДО открытия самого депо?


Здесь персмен(-ша) в помощь...
Vatsyk
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Повідомлень: 92
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:02

  kolyuchy написав:А никто не пробовал сделать заказ наличного доллара на дату выплаты депо ДО открытия самого депо?

Доброго ранку)
Я так розумію, ви хочете забронювати долар на видачу депозита, вірно? Але його ще не оформлено (депозит). Тоді, ні. Бо немає ж депозиту і відповідно немає що бронювати.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:07

Ярославе а якщо подивились з іншого боку - так депозиту ще немає, але кошти вже на картці (або рахунку) - і бронювати як би вже є що - як тоді? ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:27

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:
  kolyuchy написав:А никто не пробовал сделать заказ наличного доллара на дату выплаты депо ДО открытия самого депо?

Доброго ранку)
Я так розумію, ви хочете забронювати долар на видачу депозита, вірно? Але його ще не оформлено (депозит). Тоді, ні. Бо немає ж депозиту і відповідно немає що бронювати.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
Гроші вже на картці. Депозит ще не оформлено. Роблю заказ валюти на плануєму дату закінчення депо. Що з цього приводу скаже ДКБО?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:35

Re: Sense Bank

  kolyuchy написав:Гроші вже на картці. Депозит ще не оформлено. Роблю заказ валюти на плануєму дату закінчення депо. Що з цього приводу скаже ДКБО?

Я вірно вас розумію, що ви ще не оформили депозит, але вже хочете зробити бронь? Так це не буде ж броні по депозиту, бо його ще немає.
Як варіант, ви можете або зараз зробити бронь коштів, але не оформлюючи депозит.
Або, наприклад, ви оформлюєте депозит на 3 місяці, і наприкінці терміну дії депозита робите бронь готівки.

Все ж можна зробити простіше.. або я щось не розумію вашої сутті питання? 🤔

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11924
З нами з: 18.02.13
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