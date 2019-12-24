Sense Bank
Какой курс, например, на сегодня и через сколько дней по окончании отдаётся валюта?
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Додано: Сер 09 сер, 2023 10:02
Sense Bank
Какой курс, например, на сегодня и через сколько дней по окончании отдаётся валюта?
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:09
бульбик
Згідно ДКБО, термін броні - 5 календарних днів, але ми робимо бронювання за 5 календарних днів.
Для депозиту курс 1к37, табличка не відображає курс для депозиту з валютообміном. Курс зазначений при оформленні депозиту, там можете переглянути і всі інші умови.
*Микита
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:22
Додано: Сер 09 сер, 2023 12:11
Забули уточнити, що при знятті з поточного рахунку банк хоче комсу відгризти. А з карткового рахунку можна зняти безкоштовно.
Додано: Чет 10 сер, 2023 08:29
Re: Sense Bank
А никто не пробовал сделать заказ наличного доллара на дату выплаты депо ДО открытия самого депо?
Додано: Чет 10 сер, 2023 09:26
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:02
Доброго ранку)
Я так розумію, ви хочете забронювати долар на видачу депозита, вірно? Але його ще не оформлено (депозит). Тоді, ні. Бо немає ж депозиту і відповідно немає що бронювати.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:07
Ярославе а якщо подивились з іншого боку - так депозиту ще немає, але кошти вже на картці (або рахунку) - і бронювати як би вже є що - як тоді?
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:27
Re: Sense Bank
Гроші вже на картці. Депозит ще не оформлено. Роблю заказ валюти на плануєму дату закінчення депо. Що з цього приводу скаже ДКБО?
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:35
Re: Sense Bank
Я вірно вас розумію, що ви ще не оформили депозит, але вже хочете зробити бронь? Так це не буде ж броні по депозиту, бо його ще немає.
Як варіант, ви можете або зараз зробити бронь коштів, але не оформлюючи депозит.
Або, наприклад, ви оформлюєте депозит на 3 місяці, і наприкінці терміну дії депозита робите бронь готівки.
Все ж можна зробити простіше.. або я щось не розумію вашої сутті питання? 🤔
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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