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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:42
Sense Bank написав:
Я вірно вас розумію, що ви ще не оформили депозит, але вже хочете зробити бронь? Так це не буде ж броні по депозиту, бо його ще немає.
Як варіант, ви можете або зараз зробити бронь коштів, але не оформлюючи депозит.
Або, наприклад, ви оформлюєте депозит на 3 місяці, і наприкінці терміну дії депозита робите бронь готівки.
Все ж можна зробити простіше.. або я щось не розумію вашої сутті питання? 🤔
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
З СенсБанком простіше не виходить
Закінчився сьогодні депозит. Замовляєш, замовлення прийняли на +6 днів. Кладеш на два цикли 3денного депозиту. Гроші з депо? З депо. Замовлені? Замовлені. Щось порушується? Ні, нема вимоги щоб гроші в очікуванні видачі були на рахунку. 100 разів сам так робив (с)
Ну і не бачу щоб були обмеження коли знімати. Є гроші зараз на рахунку (хай повернувся попередній депозит) - замовляєш зняти через 99 днів. Замовив - оформлюєш новий депо і чекаєш 99 днів.
У банка нема умови постійної наявності коштів саме на картковому/поточному рахунку. Необхідно щоб були лише в момент оформлення замовлення та в момент видачі.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 10:46
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Додано: Чет 10 сер, 2023 11:09
ustinovse написав:
З СенсБанком простіше не виходить Закінчився сьогодні депозит. Замовляєш, замовлення прийняли на +6 днів. Кладеш на два цикли 3денного депозиту. Гроші з депо? З депо. Замовлені? Замовлені. Щось порушується? Ні, нема вимоги щоб гроші в очікуванні видачі були на рахунку. 100 разів сам так робив (с)
Ну і не бачу щоб були обмеження коли знімати. Є гроші зараз на рахунку (хай повернувся попередній депозит) - замовляєш зняти через 99 днів. Замовив - оформлюєш новий депо і чекаєш 99 днів.
У банка нема умови постійної наявності коштів саме на картковому/поточному рахунку. Необхідно щоб були лише в момент оформлення замовлення та в момент видачі.
Нарешті до мене дійшло що малося на увазі, то так, за цією процедурою можна зробити так. Бо я спочатку не зрозумів про що йдеться мова, а це ж "схємотозік"
Дійсно, працююча тема. Її можна використовувати. Коли показав колезі, що малося на увазі, вона зауважила, що наші клієнти дуже розумні
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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