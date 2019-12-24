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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 904905906907

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Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:42

  Sense Bank написав:Я вірно вас розумію, що ви ще не оформили депозит, але вже хочете зробити бронь? Так це не буде ж броні по депозиту, бо його ще немає.
Як варіант, ви можете або зараз зробити бронь коштів, але не оформлюючи депозит.
Або, наприклад, ви оформлюєте депозит на 3 місяці, і наприкінці терміну дії депозита робите бронь готівки.

Все ж можна зробити простіше.. або я щось не розумію вашої сутті питання? 🤔

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

З СенсБанком простіше не виходить :) Закінчився сьогодні депозит. Замовляєш, замовлення прийняли на +6 днів. Кладеш на два цикли 3денного депозиту. Гроші з депо? З депо. Замовлені? Замовлені. Щось порушується? Ні, нема вимоги щоб гроші в очікуванні видачі були на рахунку. 100 разів сам так робив (с)

Ну і не бачу щоб були обмеження коли знімати. Є гроші зараз на рахунку (хай повернувся попередній депозит) - замовляєш зняти через 99 днів. Замовив - оформлюєш новий депо і чекаєш 99 днів.

У банка нема умови постійної наявності коштів саме на картковому/поточному рахунку. Необхідно щоб були лише в момент оформлення замовлення та в момент видачі.
ustinovse
 
Повідомлень: 79
З нами з: 28.10.22
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:46

Re: Sense Bank

Сенс прислав 'додатковий кешбек +3% на ресторани', з 11 по 20 серпня
chipmunk
 
Повідомлень: 8983
З нами з: 15.04.09
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:09

Re: Sense Bank

  ustinovse написав:З СенсБанком простіше не виходить Закінчився сьогодні депозит. Замовляєш, замовлення прийняли на +6 днів. Кладеш на два цикли 3денного депозиту. Гроші з депо? З депо. Замовлені? Замовлені. Щось порушується? Ні, нема вимоги щоб гроші в очікуванні видачі були на рахунку. 100 разів сам так робив (с)

Ну і не бачу щоб були обмеження коли знімати. Є гроші зараз на рахунку (хай повернувся попередній депозит) - замовляєш зняти через 99 днів. Замовив - оформлюєш новий депо і чекаєш 99 днів.

У банка нема умови постійної наявності коштів саме на картковому/поточному рахунку. Необхідно щоб були лише в момент оформлення замовлення та в момент видачі.

:mrgreen: :mrgreen:
Нарешті до мене дійшло що малося на увазі, то так, за цією процедурою можна зробити так. Бо я спочатку не зрозумів про що йдеться мова, а це ж "схємотозік" :mrgreen:
Дійсно, працююча тема. Її можна використовувати. Коли показав колезі, що малося на увазі, вона зауважила, що наші клієнти дуже розумні 8)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11924
З нами з: 18.02.13
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