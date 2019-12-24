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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 904905906907

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Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:42

  Sense Bank написав:Я вірно вас розумію, що ви ще не оформили депозит, але вже хочете зробити бронь? Так це не буде ж броні по депозиту, бо його ще немає.
Як варіант, ви можете або зараз зробити бронь коштів, але не оформлюючи депозит.
Або, наприклад, ви оформлюєте депозит на 3 місяці, і наприкінці терміну дії депозита робите бронь готівки.

Все ж можна зробити простіше.. або я щось не розумію вашої сутті питання? 🤔

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

З СенсБанком простіше не виходить :) Закінчився сьогодні депозит. Замовляєш, замовлення прийняли на +6 днів. Кладеш на два цикли 3денного депозиту. Гроші з депо? З депо. Замовлені? Замовлені. Щось порушується? Ні, нема вимоги щоб гроші в очікуванні видачі були на рахунку. 100 разів сам так робив (с)

Ну і не бачу щоб були обмеження коли знімати. Є гроші зараз на рахунку (хай повернувся попередній депозит) - замовляєш зняти через 99 днів. Замовив - оформлюєш новий депо і чекаєш 99 днів.

У банка нема умови постійної наявності коштів саме на картковому/поточному рахунку. Необхідно щоб були лише в момент оформлення замовлення та в момент видачі.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:46

Re: Sense Bank

Сенс прислав 'додатковий кешбек +3% на ресторани', з 11 по 20 серпня
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:09

Re: Sense Bank

  ustinovse написав:З СенсБанком простіше не виходить Закінчився сьогодні депозит. Замовляєш, замовлення прийняли на +6 днів. Кладеш на два цикли 3денного депозиту. Гроші з депо? З депо. Замовлені? Замовлені. Щось порушується? Ні, нема вимоги щоб гроші в очікуванні видачі були на рахунку. 100 разів сам так робив (с)

Ну і не бачу щоб були обмеження коли знімати. Є гроші зараз на рахунку (хай повернувся попередній депозит) - замовляєш зняти через 99 днів. Замовив - оформлюєш новий депо і чекаєш 99 днів.

У банка нема умови постійної наявності коштів саме на картковому/поточному рахунку. Необхідно щоб були лише в момент оформлення замовлення та в момент видачі.

:mrgreen: :mrgreen:
Нарешті до мене дійшло що малося на увазі, то так, за цією процедурою можна зробити так. Бо я спочатку не зрозумів про що йдеться мова, а це ж "схємотозік" :mrgreen:
Дійсно, працююча тема. Її можна використовувати. Коли показав колезі, що малося на увазі, вона зауважила, що наші клієнти дуже розумні 8)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:24

  Sense Bank написав:
  kolyuchy написав:Гроші вже на картці. Депозит ще не оформлено. Роблю заказ валюти на плануєму дату закінчення депо. Що з цього приводу скаже ДКБО?

Я вірно вас розумію, що ви ще не оформили депозит, але вже хочете зробити бронь? Так це не буде ж броні по депозиту, бо його ще немає.
Як варіант, ви можете або зараз зробити бронь коштів, але не оформлюючи депозит.
Або, наприклад, ви оформлюєте депозит на 3 місяці, і наприкінці терміну дії депозита робите бронь готівки.

Все ж можна зробити простіше.. або я щось не розумію вашої сутті питання? 🤔

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Логіка проста, у клієнта в банку є гроші, і клієнт бажає отримати гроші в день закінчення депозиту без всяких там відмовок з боку банку.

Чи банк сенс не гарантує повернення грошей в день закінчення депозиту?
Якщо так, тоді так і напишіть, що банк сенс не гарантує повернення грошей в день закінчення депозиту, а тому клієнт не може отримати гроші в день закінчення депозиту. Так буде чесно.
А все що ви пишете, це нічим не прикритий обман, не більше і не менше.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:47

  10/9/9 написав:Логіка проста, у клієнта в банку є валюта, і клієнт бажає замовити отримання валюти заздалегідь.

А на депо та валюта, чи на картці, яка різниця?

Бо логіка була в тому, як я на початку зрозумів, що клієнт хоче замовити готівку по депозиту, який ще не оформим. Те, що вище був приклад про "Швидкий" депозит я і не згадав. Чомусь першим спало на думку умовний "Прибутковий", на 3 місяці.

  10/9/9 написав:Якщо так, тоді так і напишіть, що банк сенс не гарантує повернення валюти в день закінчення депозиту, а тому клієнт не може замовити кошти на день закінчення депозиту. Так буде чесно.

При зверненнях ми і так повідомляємо клієнтам, що бронь по депозиту, який, наприклад закінчується завтра, буде рахуватися від дати закінчення депозиту.

  10/9/9 написав:А все що ви пишете, це нічим не прикритий обман, не більше і не менше.

Уточніть, будь ласка, в чому ви вбачаєте обман?)

  10/9/9 написав:А на депо та валюта, чи на картці, яка різниця?

Бронь можлива тільки при наявності бажаної суми на рахунку, проте є виняток, можна замовити кошти по депозиту, який діє. Але знову ж таки, дата броні буде рахуватися від його закінчення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 12:12

Sense Bank

В інших банках: закінчився депо - 10.08.2023, приходжу зранку 10,08,2023 і забираю... А у вас - + 5 днів броні. ОБМАНЩИКИ.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 12:20

  Sense Bank написав:
При зверненнях ми і так повідомляємо клієнтам, що бронь по депозиту, який, наприклад закінчується завтра, буде рахуватися від дати закінчення депозиту.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Не видача коштів в день закінчення депозиту - це і є шахрайство сенс банку.
Ви на шарка користуєтесь коштами клієнта протягом 5 днів.

Зробіть чесно, додайте 5 днів до загального терміну депозиту. Пропишіть в договорі, що передзамовлення за 5 днів до закінчення терміну депозиту.
І видавайте кошти в день закінчення депозиту.
Тоді до вас не буде жодних питань.

Державний банк, йо-ма-йо, а фрідманівський віз і нині там.
10/9/9
 
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