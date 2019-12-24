|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:42
Sense Bank написав:
Я вірно вас розумію, що ви ще не оформили депозит, але вже хочете зробити бронь? Так це не буде ж броні по депозиту, бо його ще немає.
Як варіант, ви можете або зараз зробити бронь коштів, але не оформлюючи депозит.
Або, наприклад, ви оформлюєте депозит на 3 місяці, і наприкінці терміну дії депозита робите бронь готівки.
Все ж можна зробити простіше.. або я щось не розумію вашої сутті питання? 🤔
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
З СенсБанком простіше не виходить
Закінчився сьогодні депозит. Замовляєш, замовлення прийняли на +6 днів. Кладеш на два цикли 3денного депозиту. Гроші з депо? З депо. Замовлені? Замовлені. Щось порушується? Ні, нема вимоги щоб гроші в очікуванні видачі були на рахунку. 100 разів сам так робив (с)
Ну і не бачу щоб були обмеження коли знімати. Є гроші зараз на рахунку (хай повернувся попередній депозит) - замовляєш зняти через 99 днів. Замовив - оформлюєш новий депо і чекаєш 99 днів.
У банка нема умови постійної наявності коштів саме на картковому/поточному рахунку. Необхідно щоб були лише в момент оформлення замовлення та в момент видачі.
-
ustinovse
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 28.10.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:46
Сенс прислав 'додатковий кешбек +3% на ресторани', з 11 по 20 серпня
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8983
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 553 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 сер, 2023 11:09
ustinovse написав:
З СенсБанком простіше не виходить Закінчився сьогодні депозит. Замовляєш, замовлення прийняли на +6 днів. Кладеш на два цикли 3денного депозиту. Гроші з депо? З депо. Замовлені? Замовлені. Щось порушується? Ні, нема вимоги щоб гроші в очікуванні видачі були на рахунку. 100 разів сам так робив (с)
Ну і не бачу щоб були обмеження коли знімати. Є гроші зараз на рахунку (хай повернувся попередній депозит) - замовляєш зняти через 99 днів. Замовив - оформлюєш новий депо і чекаєш 99 днів.
У банка нема умови постійної наявності коштів саме на картковому/поточному рахунку. Необхідно щоб були лише в момент оформлення замовлення та в момент видачі.
Нарешті до мене дійшло що малося на увазі, то так, за цією процедурою можна зробити так. Бо я спочатку не зрозумів про що йдеться мова, а це ж "схємотозік"
Дійсно, працююча тема. Її можна використовувати. Коли показав колезі, що малося на увазі, вона зауважила, що наші клієнти дуже розумні
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11926
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 1245 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 10 сер, 2023 11:24
Sense Bank написав: kolyuchy написав:
Гроші вже на картці. Депозит ще не оформлено. Роблю заказ валюти на плануєму дату закінчення депо. Що з цього приводу скаже ДКБО?
Я вірно вас розумію, що ви ще не оформили депозит, але вже хочете зробити бронь? Так це не буде ж броні по депозиту, бо його ще немає.
Як варіант, ви можете або зараз зробити бронь коштів, але не оформлюючи депозит.
Або, наприклад, ви оформлюєте депозит на 3 місяці, і наприкінці терміну дії депозита робите бронь готівки.
Все ж можна зробити простіше.. або я щось не розумію вашої сутті питання? 🤔
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Логіка проста, у клієнта в банку є гроші
, і клієнт бажає отримати гроші в день закінчення депозиту
без всяких там відмовок з боку банку.Чи банк сенс не гарантує повернення грошей в день закінчення депозиту?
Якщо так, тоді так і напишіть, що банк сенс не гарантує повернення грошей в день закінчення депозиту, а тому клієнт не може отримати гроші в день закінчення депозиту. Так буде чесно. А все що ви пишете, це нічим не прикритий обман
, не більше і не менше.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 506
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 сер, 2023 11:47
10/9/9 написав:
Логіка проста, у клієнта в банку є валюта, і клієнт бажає замовити отримання валюти заздалегідь.
А на депо та валюта, чи на картці, яка різниця?
Бо логіка була в тому, як я на початку зрозумів, що клієнт хоче замовити готівку по депозиту, який ще не оформим. Те, що вище був приклад про "Швидкий" депозит я і не згадав. Чомусь першим спало на думку умовний "Прибутковий", на 3 місяці.
10/9/9 написав:
Якщо так, тоді так і напишіть, що банк сенс не гарантує повернення валюти в день закінчення депозиту, а тому клієнт не може замовити кошти на день закінчення депозиту. Так буде чесно.
При зверненнях ми і так повідомляємо клієнтам, що бронь по депозиту, який, наприклад закінчується завтра, буде рахуватися від дати закінчення депозиту.
10/9/9 написав:
А все що ви пишете, це нічим не прикритий обман, не більше і не менше.
Уточніть, будь ласка, в чому ви вбачаєте обман?)
10/9/9 написав:
А на депо та валюта, чи на картці, яка різниця?
Бронь можлива тільки при наявності бажаної суми на рахунку, проте є виняток, можна замовити кошти по депозиту, який діє. Але знову ж таки, дата броні буде рахуватися від його закінчення.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11926
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 1245 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 10 сер, 2023 12:12
Sense Bank
В інших банках: закінчився депо - 10.08.2023, приходжу зранку 10,08,2023 і забираю... А у вас - + 5 днів броні. ОБМАНЩИКИ.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3218
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 сер, 2023 12:20
Не видача коштів в день закінчення депозиту - це і є шахрайство сенс банку.
Sense Bank написав:
При зверненнях ми і так повідомляємо клієнтам, що бронь по депозиту, який, наприклад закінчується завтра, буде рахуватися від дати закінчення депозиту.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Ви на шарка користуєтесь коштами клієнта протягом 5 днів.
Зробіть чесно, додайте 5 днів до загального терміну депозиту. Пропишіть в договорі, що передзамовлення за 5 днів до закінчення терміну депозиту.
І видавайте кошти в день закінчення депозиту
.
Тоді до вас не буде жодних питань.
Державний банк, йо-ма-йо, а фрідманівський віз і нині там.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 506
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 сер, 2023 14:01
Sense Bank написав: 10/9/9 написав:
Логіка проста, у клієнта в банку є валюта, і клієнт бажає замовити отримання валюти заздалегідь.
А на депо та валюта, чи на картці, яка різниця?
Бо логіка була в тому, як я на початку зрозумів, що клієнт хоче замовити готівку по депозиту, який ще не оформим. Те, що вище був приклад про "Швидкий" депозит я і не згадав. Чомусь першим спало на думку умовний "Прибутковий", на 3 місяці.
10/9/9 написав:
Якщо так, тоді так і напишіть, що банк сенс не гарантує повернення валюти в день закінчення депозиту, а тому клієнт не може замовити кошти на день закінчення депозиту. Так буде чесно.
При зверненнях ми і так повідомляємо клієнтам, що бронь по депозиту, який, наприклад закінчується завтра, буде рахуватися від дати закінчення депозиту.
10/9/9 написав:
А все що ви пишете, це нічим не прикритий обман, не більше і не менше.
Уточніть, будь ласка, в чому ви вбачаєте обман?)
10/9/9 написав:
А на депо та валюта, чи на картці, яка різниця?
Бронь можлива тільки при наявності бажаної суми на рахунку, проте є виняток, можна замовити кошти по депозиту, який діє. Але знову ж таки, дата броні буде рахуватися від його закінчення.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Якась класична демагогія...
Тут сонцеясній підтримці Сенса, мабуть, немає рівних...
-
Vatsyk
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 03.03.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 сер, 2023 14:14
Сенс банк - почему не ставите перед руководством вопрос о том, чтобы убрать5-ти дневную задержку выплаты вклада?
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 807
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 сер, 2023 14:20
бульбик написав:
Сенс банк - почему не ставите перед руководством вопрос о том, чтобы убрать5-ти дневную задержку выплаты вклада?
Ми звісно передаємо побажання клієнтів далі, але зміни відбуваються не так швидко, як би нам з вами того хотілось 😥
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11926
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 1245 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1138
|213639
|
|
|11
|4930
|
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord
|