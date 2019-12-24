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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 сер, 2023 14:22
А зачем Вы пишите здесь на форуме. У кого есть депозиты и не возвращают в день его окончания, то жалобу на сайт в НБУ. Если массово все будут писать, то НБУ отреагирует, а тем более сейчас банк гос.
В договоре ведь нигде не указано про замовлення денег....???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 10 сер, 2023 14:26
10/9/9 написав:Не видача коштів в день закінчення депозиту - це і є шахрайство сенс банку.
Ви на шарка користуєтесь коштами клієнта протягом 5 днів.
Зробіть чесно, додайте 5 днів до загального терміну депозиту. Пропишіть в договорі, що передзамовлення за 5 днів до закінчення терміну депозиту.
І видавайте кошти в день закінчення депозиту
.
Тоді до вас не буде жодних питань.
Державний банк, йо-ма-йо, а фрідманівський віз і нині там.
Ну, по факту банк повертає гроші в день закінчення депо. Гроші в цей час на картці - можемо вільно вивести на інший банк чи розплатитись і т.п. Нема ж обов'язку "в день закінчення депо банк зобов'язаний повернути готівкою". Та і з лімітами НБУ це ж неможливо зробити для сум понад 100к, бо більше ж за день не видадуть.
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ustinovse
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Додано: Чет 10 сер, 2023 15:06
бульбик написав:
Сенс банк - почему не ставите перед руководством вопрос о том, чтобы убрать5-ти дневную задержку выплаты вклада?
Точно, верните уже десятидневную и рабочих, как было. У народа ломка! Можно и для выплаты вклада: 10 дней на выплату плюс 10 дней на обнал.
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moveton
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Додано: Чет 10 сер, 2023 15:13
moveton написав: бульбик написав:
Сенс банк - почему не ставите перед руководством вопрос о том, чтобы убрать5-ти дневную задержку выплаты вклада?
Точно, верните уже десятидневную и рабочих, как было. У народа ломка! Можно и для выплаты вклада: 10 дней на выплату плюс 10 дней на обнал.
Да хоть 99, но убрать требование
наличия денег на текущем счету если они заказываются под дату окончания депозита
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Amethyst
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Додано: Чет 10 сер, 2023 18:41
Игорь Алексеевич написав:
А зачем Вы пишите здесь на форуме. У кого есть депозиты и не возвращают в день его окончания, то жалобу на сайт в НБУ. Если массово все будут писать, то НБУ отреагирует, а тем более сейчас банк гос.
В договоре ведь нигде не указано про замовлення денег....???
Дивне питання. Я як клієнт банку зможу прочитати про цю проблему і спланувати свої подальші дії. Скаргу до НБУ я не зможу побачити.
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DmitryZP
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