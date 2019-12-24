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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 905906907908

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Sense Bank 3.7 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 14:26

  10/9/9 написав:Не видача коштів в день закінчення депозиту - це і є шахрайство сенс банку.
Ви на шарка користуєтесь коштами клієнта протягом 5 днів.

Зробіть чесно, додайте 5 днів до загального терміну депозиту. Пропишіть в договорі, що передзамовлення за 5 днів до закінчення терміну депозиту.
І видавайте кошти в день закінчення депозиту.
Тоді до вас не буде жодних питань.

Державний банк, йо-ма-йо, а фрідманівський віз і нині там.

Ну, по факту банк повертає гроші в день закінчення депо. Гроші в цей час на картці - можемо вільно вивести на інший банк чи розплатитись і т.п. Нема ж обов'язку "в день закінчення депо банк зобов'язаний повернути готівкою". Та і з лімітами НБУ це ж неможливо зробити для сум понад 100к, бо більше ж за день не видадуть.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:06

  бульбик написав:Сенс банк - почему не ставите перед руководством вопрос о том, чтобы убрать5-ти дневную задержку выплаты вклада?

Точно, верните уже десятидневную и рабочих, как было. У народа ломка! Можно и для выплаты вклада: 10 дней на выплату плюс 10 дней на обнал.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:13

  moveton написав:
  бульбик написав:Сенс банк - почему не ставите перед руководством вопрос о том, чтобы убрать5-ти дневную задержку выплаты вклада?

Точно, верните уже десятидневную и рабочих, как было. У народа ломка! Можно и для выплаты вклада: 10 дней на выплату плюс 10 дней на обнал.

Да хоть 99, но убрать требование наличия денег на текущем счету если они заказываются под дату окончания депозита
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:41

  Игорь Алексеевич написав:А зачем Вы пишите здесь на форуме. У кого есть депозиты и не возвращают в день его окончания, то жалобу на сайт в НБУ. Если массово все будут писать, то НБУ отреагирует, а тем более сейчас банк гос.
В договоре ведь нигде не указано про замовлення денег....???


Дивне питання. Я як клієнт банку зможу прочитати про цю проблему і спланувати свої подальші дії. Скаргу до НБУ я не зможу побачити.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:51

  Игорь Алексеевич написав:А зачем Вы пишите здесь на форуме. У кого есть депозиты и не возвращают в день его окончания, то жалобу на сайт в НБУ. Если массово все будут писать, то НБУ отреагирует, а тем более сейчас банк гос.
В договоре ведь нигде не указано про замовлення денег....???

А це ідея.
От цікаво, чому раніше ніхто не допетрав?
Не було до цього діла чи що... А може коли це був фрідман-банк, тряслись за свій депо, раптом скарги доведуть банк до ТА.
А тепер, коли банк у безпеці, можна і лад навести.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 19:00

  DmitryZP написав:
  Игорь Алексеевич написав:А зачем Вы пишите здесь на форуме. У кого есть депозиты и не возвращают в день его окончания, то жалобу на сайт в НБУ. Если массово все будут писать, то НБУ отреагирует, а тем более сейчас банк гос.
В договоре ведь нигде не указано про замовлення денег....???


Дивне питання. Я як клієнт банку зможу прочитати про цю проблему і спланувати свої подальші дії. Скаргу до НБУ я не зможу побачити.

О, знайомі обличчя.
Ви ж, напевно, клієнтом банку стали вже після націоналізації?
А до націоналізації обходили фрідман-банк десятою дорогою? І навіть ймовірно писали про фрідман-банк таке:
"а тут і надалі розповідають про якісь плюшкі-бонуси-подарунки. прибрати це лайно з ринку і крапка. "
Чи не так? А якщо не писали, то чому не писали?
:lol:
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 19:41

  ustinovse написав:
  10/9/9 написав:Не видача коштів в день закінчення депозиту - це і є шахрайство сенс банку.
Ви на шарка користуєтесь коштами клієнта протягом 5 днів.

Зробіть чесно, додайте 5 днів до загального терміну депозиту. Пропишіть в договорі, що передзамовлення за 5 днів до закінчення терміну депозиту.
І видавайте кошти в день закінчення депозиту.
Тоді до вас не буде жодних питань.

Державний банк, йо-ма-йо, а фрідманівський віз і нині там.

Ну, по факту банк повертає гроші в день закінчення депо. Гроші в цей час на картці - можемо вільно вивести на інший банк чи розплатитись і т.п. Нема ж обов'язку "в день закінчення депо банк зобов'язаний повернути готівкою". Та і з лімітами НБУ це ж неможливо зробити для сум понад 100к, бо більше ж за день не видадуть.
десь бачив роз'яснення верховного(по-моєму) суду що вот таке вот "повернення" не вважається поверненням.Було коли деякі хитрожопі банки перераховували кошти після закінчення депозиту на поточний рахунок клієнта і ніби таким чином повернули депозит.Типа ми ми ж вам долари на рахунок перевели, зобов'язання виконали, а з поточного рахунку видати не можемо бо долларів нема і це вже інша історія.Так ось суд роз'яснив що хєр вони що виконали.Не прокатило в общем.
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