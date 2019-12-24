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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:46
Додано: Суб 12 сер, 2023 15:50
Re: Sense Bank
Додано: Суб 12 сер, 2023 15:51
Re: Sense Bank
Всё довольно странно
Додано: Суб 12 сер, 2023 18:12
бульбик:
По-дилетантськи припускаю (бачив сон), що там лишилось багато скелетів у шафі:
- все вкрадено до нас, це вже класика (писали, що попередили розкрадання, але чи так це?);
- що там з кредитами, кому давали, і головне, який відсоток кредитів тепер не повертають і вже не повернуть ніколи;
- фірми-прокладки з яких країнах обслуговували і саме головне які контракти, стратегічні копалини, воєнка тощо (наприклад, фірма-прокладка з вірменії, яка працює на іран тощо);
- та й загалом, що за фірми обслуговувались, банк все ж був про-російським, як це не називай;
- вони ж не міняли всю вертикаль керування, що там за кадри лишились, за кого вони в різних сенсах цього слова;
- громадянами яких країн є треті особи, яким банк має право здійснювати передачу персональних даних клієнта (в Україні до цих пір працюють фірми, засновки яких громадяни бєларусі, вірменії, казахстану тощо, з такими фірмами з керівниками -громадянами третіх країн ну дуже полюбляють працювати банки, в яких є представництво в росії, тобто, персональні дані клієнтів цілком могли опинитися... де завгодно).
І т.д. і т.п.
Додано: Суб 12 сер, 2023 20:29
Для всех, но по всем я загасил с дисконтом, а по хамону оставил, у меня забрать не смогли, я вносил мин платеж и сразу тратил (в тот же день) так 25К осталось, теперь уже и не срезают лимит, но пока еще долг в 20К+ держится.
Додано: Суб 12 сер, 2023 20:32
Если выбран кред лимит под 0, то вот тех 100грн списывается именно в овердрафт, вот ранее за него штрафов не было, а последние пару месяцев заметил списания с пометкой "списання процентів за овердрафт"
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