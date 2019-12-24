Додано: Суб 12 сер, 2023 18:12

бульбик:



По-дилетантськи припускаю (бачив сон), що там лишилось багато скелетів у шафі:

- все вкрадено до нас, це вже класика (писали, що попередили розкрадання, але чи так це?);

- що там з кредитами, кому давали, і головне, який відсоток кредитів тепер не повертають і вже не повернуть ніколи;

- фірми-прокладки з яких країнах обслуговували і саме головне які контракти, стратегічні копалини, воєнка тощо (наприклад, фірма-прокладка з вірменії, яка працює на іран тощо);

- та й загалом, що за фірми обслуговувались, банк все ж був про-російським, як це не називай;

- вони ж не міняли всю вертикаль керування, що там за кадри лишились, за кого вони в різних сенсах цього слова;

- громадянами яких країн є треті особи, яким банк має право здійснювати передачу персональних даних клієнта (в Україні до цих пір працюють фірми, засновки яких громадяни бєларусі, вірменії, казахстану тощо, з такими фірмами з керівниками -громадянами третіх країн ну дуже полюбляють працювати банки, в яких є представництво в росії, тобто, персональні дані клієнтів цілком могли опинитися... де завгодно).

І т.д. і т.п.