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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 906907908909

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Sense Bank 3.7 5 82
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
34
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:40

У всех пропали долл. Овгз в приложении?
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 131
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:46

  Alexkievukraine написав:У всех пропали долл. Овгз в приложении?

Усі доларові ОВДП розкупили 🙂
Але як підказав колега, можете спробувати після 14:00 увійти у Сенс та переглянути, можливо хтось продасть і будуть знову доступні, якщо вони вас цікавлять.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11928
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:38

Дякую 👌😁
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 131
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 15:50

Re: Sense Bank

https://forbes.ua/money/divni-spravi-u- ... 2023-15380
бульбик
 
Повідомлень: 809
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 15:51

Re: Sense Bank

Всё довольно странно
бульбик
 
Повідомлень: 809
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:12

бульбик:

По-дилетантськи припускаю (бачив сон), що там лишилось багато скелетів у шафі:
- все вкрадено до нас, це вже класика (писали, що попередили розкрадання, але чи так це?);
- що там з кредитами, кому давали, і головне, який відсоток кредитів тепер не повертають і вже не повернуть ніколи;
- фірми-прокладки з яких країнах обслуговували і саме головне які контракти, стратегічні копалини, воєнка тощо (наприклад, фірма-прокладка з вірменії, яка працює на іран тощо);
- та й загалом, що за фірми обслуговувались, банк все ж був про-російським, як це не називай;
- вони ж не міняли всю вертикаль керування, що там за кадри лишились, за кого вони в різних сенсах цього слова;
- громадянами яких країн є треті особи, яким банк має право здійснювати передачу персональних даних клієнта (в Україні до цих пір працюють фірми, засновки яких громадяни бєларусі, вірменії, казахстану тощо, з такими фірмами з керівниками -громадянами третіх країн ну дуже полюбляють працювати банки, в яких є представництво в росії, тобто, персональні дані клієнтів цілком могли опинитися... де завгодно).
І т.д. і т.п.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:29

  Faceless написав:
ol_zy написав:А давно по Хамону стали брать комис за овердрафт в который списывают 100грн ежемесячных? Вроде ж раньше за такое не наказывалось?
Хіба чарівні 100 грн не ввели геть для всіх кредиток? (в мене ще в 2022 в Хамона забрали ліміт, тож не цікавився)

Для всех, но по всем я загасил с дисконтом, а по хамону оставил, у меня забрать не смогли, я вносил мин платеж и сразу тратил (в тот же день) так 25К осталось, теперь уже и не срезают лимит, но пока еще долг в 20К+ держится.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:32

  Golf_streem написав:
  ol_zy написав:А давно по Хамону стали брать комис за овердрафт в который списывают 100грн ежемесячных? Вроде ж раньше за такое не наказывалось?

Це не овердрафт. Якщо на РД є заборгованість більше 20грн--заплати 100грн за обслуговування. А овердрафта по Хамону немає (точніше немає штрафу за овердрафт).

Если выбран кред лимит под 0, то вот тех 100грн списывается именно в овердрафт, вот ранее за него штрафов не было, а последние пару месяцев заметил списания с пометкой "списання процентів за овердрафт"
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 23:21

  бульбик написав:Всё довольно странно


человек просто хочет жить

такое, что условия меняются после событий - вполне в духе наших американских партнеров, но - жить-то хочется, и никакие вчерашние санкции этого желания не отнимут

будем посмотреть
cohan
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