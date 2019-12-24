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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 907908909910

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Sense Bank 3.7 5 82
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
34
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:27

Sense Bank - похоже розібралися. Це була комісія за перерахунок власних коштів на карту. Понад 20 тисяч на місяць. Але все одно не зрозуміло - чому ж не написати суму комісії, я точно пам'ятаю що було зазначена комісія 0 гривень...
Charter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:32

Charter
Комісія понад 20 000 грн - комісія тарифів, а не сервісу, саме тому вона і не зазначена в розділі "комісія". Там технічно можна прорахувати лише комісію сервісу. Якщо б ви робити переказ, наприклад, з вайту, комісія 1%+5грн прорахувалася б.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:39

Sense Bank - дякую за відповідь, але краще було б, щоб любі гроші, що списуються з клієнта, були зазначені на екрані. Начебто була навіть вказівка НБУ з цього питання. І ще одно - зробіть уже можливість клієнтам у чаті редагувати свої повідомлення - копіювати, вирізати...Треба знов відправити теж саме що писав вище, бо оператор "не бачить" - і не можеш скопіювати...
Charter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:47

Charter
Комісія сервісу розраховується в онлайні - тому вона відображається.
Комісія тарифу, списується вже по рахунку, тому в онлайні відобразити відразу неможливо, в цьому і полягає технічна відмінність(
Саме тому є і повідомлення, про можливі комісії.
Щодо редагування чату обов'язково передам далі, але мені здається що це також технічно дуже важко зробити. Ось скопіювати звучить більш реально)
Дякую за пропозицію
*Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:55

  Sense Bank написав:Щодо редагування чату обов'язково передам далі, але мені здається що це також технічно дуже важко зробити. Ось скопіювати звучить більш реально)

Редактировать чат - это в целом в корне не правильно. Вся прелесть письменного общения, что его "не вырубишь топором" и никто потом не сможет сказать, что чего-то такого не говорил. Копировать можно. Но то, что для клиента это один тред, а очередной работник банка его весь не видит - это позор!
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 23:02

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Комісія тарифу, списується вже по рахунку, тому в онлайні відобразити відразу неможливо, в цьому і полягає технічна відмінність(
Делается проверка количества переводов, которые уже были распределены в этом месяце, + суммируется перевод, который хочет сделаться клиентом, и уже можно рисовать про наличие комиссии. Если перевод не распределился по счету, то держать эту операцию в уме и учитывать это.
Сложно? :p
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 23:22

Re: Sense Bank

Ну Сенс же отображает текущее состояние остатка месячного лимита на р2р по каждой карте
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 07:58

Howl
Передам пропозицію далі)
*Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:17

  Sense Bank написав:Howl
Передам пропозицію далі)
*Микита



що це ви якісь дрібнички передаєте а глобал по суті ІГНОРУЄТЕ???

viewtopic.php?p=5609134#p5609134

передавайте глобал, яким усі незадоволені в вашому банку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:05

Неочікувано влетів тут на DCC - а хто знає, в яких банках зараз списують в гривнях без накруток? Дякую!
hv
 
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