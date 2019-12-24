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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 908909910911

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:51

Кузьмін пішов

- Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин (с)
- Виконувачкою обовʼязків голови правління буде заступниця голови Олена Зубченко (с)
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:34

  hv написав:Неочікувано влетів тут на DCC - а хто знає, в яких банках зараз списують в гривнях без накруток? Дякую!


О-банк від Ідеі. Але там немає ніякого кешбеку
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:49

  Solar_simfi написав:- Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин (с)
- Виконувачкою обовʼязків голови правління буде заступниця голови Олена Зубченко (с)



кульбіт чимось нагадує ранню націоналізацію привата - https://lb.ua/economics/2017/06/26/3700 ... podal.html

хтось прийшов, щось трішки поробив і змотав вудочки
greenozon
 
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  #<1 ... 908909910911
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