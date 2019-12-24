Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 сер, 2023 20:51
- Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин (с)
- Виконувачкою обовʼязків голови правління буде заступниця голови Олена Зубченко (с)
Solar_simfi
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:34
hv написав:
Неочікувано влетів тут на DCC - а хто знає, в яких банках зараз списують в гривнях без накруток? Дякую!
О-банк від Ідеі. Але там немає ніякого кешбеку
Amid
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:49
Solar_simfi написав:
- Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин (с)
- Виконувачкою обовʼязків голови правління буде заступниця голови Олена Зубченко (с)
кульбіт чимось нагадує ранню націоналізацію привата -
https://lb.ua/economics/2017/06/26/3700 ... podal.html
хтось прийшов, щось трішки поробив і змотав вудочки
greenozon
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Додано: Пон 14 сер, 2023 23:14
Во главе Сенс Банка поставил странного человека с зависимостью, о которой все на рынке знали. До этого он около семи лет находился в простое, и не руководил крупными розничными банками, да и в принципе имел мало опыта в руководстве больших финструктур. Утвердили человека нерешительного и очень пугливого. Его коллеги рассказывали, как после назначения в Сенс он даже отказывался подписывать документ для регистратора, чтобы собственника поменяли на государство. Еле-еле уговорили.
ха-ха шик
ну шо, хлопцы, есть риск дерибана
такая селяви
прогнозы про норм передачу беру обратно
cohan
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